백영현 시장 "지역 근로자 채용 확대·관내 자재·장비 사용해 달라"

포천시, 옥정~포천 광역철도 건설현장 방문

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 14일 옥정~포천 광역철도 건설현장을 방문했다.

백영현 포천시장이 지난 14일 옥정~포천 광역철도 건설현장을 방문해 추진 상황을 점검하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

백영현 포천시장은 이날 현장사무실을 찾아 시공사 및 감리단 관계자와 간담회를 갖고 사업 추진 상황을 점검하고 관계자를 격려했다.

백영현 포천시장은 "철도 사업은 포천시민의 오랜 숙원이자 미래 성장 동력이다. 제때 가동하되 사고가 발생하지 않도록 안전하게 시공해 달라"며 "지역경제 활성화를 위해 지역 근로자 채용을 확대하고 관내 생산 자재와 장비를 우선 사용해 달라"고 덧붙였다.

또한 한국부동산원에서 위탁 진행 중인 토지보상 관련해서는 원만한 협의와 신속한 보상을 통해 민원을 최소화하고 사업 추진 속도를 높일 것을 강조했다.

한편 옥정~포천 광역철도 건설사업은 양주시 고읍동에서 포천시 군내면까지 16.9㎞ 복선 철도를 건설하는 대형 사업으로, 총사업비 약 1조5067억원이 투입되며 2030년 개통을 목표로 추진 중이다.

포천시는 이번 철도 사업을 통해 열악한 교통 여건 개선과 지역 균형 발전의 마중물이 될 것으로 기대하고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



