광주교통공사, 철도차량 'AI 기반' 유지보수 기술 구축

광주교통공사(사장 조익문)가 한국철도기술연구원과의 공동 연구를 통해 철도차량 정비 분야에 지능형 인공지능(AI) 기술력을 도입, 전동차 유지보수 업무 혁신에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 연구는 'AI 기반 철도 디지털트윈 통합 플랫폼 핵심기술 개발' 과제 일환으로 추진되며, 공사는 열차 운용, 관리 직무에 AI 기술을 활용함으로써 현장 안전 고도화와 업무 체계의 디지털 전환에 나설 계획이다.

공사는 이번 프로젝트로 생성형 인공지능에 기반한 철도차량 RAMS 플랫폼 기술 개발에 필요한 정비 데이터를 체계화할 예정이며, 향후 한국철도기술연구원과 협업해 인공지능 유지보수 플랫폼의 시범 운영에서 관련 기술 검증, 고도화를 추진할 예정이다.

RAMS는 철도 운영 시스템의 신뢰성(Reliability)·가용성(Availability)·유지보수성(Maintainability)·안전성(Safety)에 관한 기술 요건으로, 시설물·통신·전력·철도차량 등 도시철도 운영에 필요한 모든 분야에 국제표준 적합성 인증이 요구된다.

조익문 사장은 "이번 연구가 공사의 철도차량 유지보수 업무 체계를 한층 고도화하는 좋은 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 시민들께 최고의 교통서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





