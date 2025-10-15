철원군, 일자리·기업 박람회 29일 개최…일자리 정보 제공

지역 20여개 기업·유관기관 참여

상생 지역 경제 활성화 기대

강원도 철원군이 지역 기업 간 협력의 장을 마련하고, 취업 희망자에게 양질의 일자리 정보를 제공한다.

철원군은 오는 29일 철원군 실내체육관에서 2025년 철원군 일자리 및 기업 박람회를 개최한다.

이번 박람회는 관내 소재한 20여 개 기업이 참여할 예정이다. 우수 중소기업 제품 홍보·전시 및 바이어 상담이 이루어지는 기업전시관, 1:1 현장 면접 및 채용이 이루어지는 채용관, 유관기관 취·창업 상담 및 컨설팅이 제공되는 취업정보관, 이력서 사진촬영, 취업 타로 등 구직자의 역량 강화 및 스트레스 해소 절감을 위한 부대행사관 총 4개 관으로 구성된다.

기업전시관은 11시부터 16시까지 운영되며 관내 농공단지 소재 기업체의 우수 중소기업 제품을 홍보·전시하고 바이어와의 상담 기회를 제공하여 지역 기업의 해외시장 진출을 적극 지원한다.

취업정보관과 채용관은 14시부터 16시까지 운영되며, 관내 소재 구직기업과 국가보훈부 강원제대군인지원센터를 비롯한 5개 유관기관이 함께 참여하여 구직자가 양질의 일자리를 찾고, 기업은 우수 인재를 확보하는 실질적인 고용 연결의 장으로 마련된다.

박람회에는 취업을 희망하는 철원군민, 사회진출·정착을 앞둔 제대군인 등 200여 명이 참여할 예정이며, 구직자뿐만 아니라, 일반 시민들도 즐길 수 있는 캐리커처, 인생네컷 등을 마련되어, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 기회가 제공된다.

서정보 경제진흥과장은 "이번 박람회를 통해 지역 기업의 경쟁력과 철원군 취업률을 높이는 동시에 군민이 함께 즐기고 공감할 수 있는 장을 마련하겠다"고 밝혔다.





철원=이종구 기자



