본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

미·중 갈등 속 기회…국내 조선업, 전략적 수혜 기대감 ‘꿈틀’

입력2025.10.16 10:42

시계아이콘01분 02초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

미·중 갈등이 격화되는 가운데, 일부 전문가들은 국내 조선업이 오히려 수혜를 입을 가능성이 있다고 진단하고 있다. 최근 미 행정부의 보호무역 강화와 중국의 맞대응이 이어지면서 글로벌 조선·해운 시장이 양분되는 흐름이 뚜렷해졌기 때문이다.


업계에 따르면 한국 조선사는 기술 경쟁력과 대체 공급망 측면에서 미국과의 협력 확대가 가능하다는 평가를 받고 있다. 미·중 간 해상 분쟁이 심화될수록 한국 조선업체가 전략적 파트너로 부상할 가능성이 높아지는 만큼, 단기 조정 이후에는 오히려 국내 조선주 중심의 반등세가 재개될 것이란 전망도 나온다.

미·중 갈등 속 기회…국내 조선업, 전략적 수혜 기대감 ‘꿈틀’
AD
원본보기 아이콘

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


LG에너지솔루션 , 알테오젠 , 하이젠알앤엠 , POSCO홀딩스 , 로보스타


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"내 장례식에 누가 올까"… 죽은 척 '가짜 장례식' 연 인도 남성

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기