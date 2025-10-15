본문 바로가기
VFS 졸업생 449명, 제77회 프라임타임 에미상 크레딧 기록 186명은 수상작 참여

정진기자

입력2025.10.15 10:40

- VFS 졸업생, 제77회 에미상에서 전년보다 증가한 총 449개 크레딧 기록
- ‘더 보이즈’, ‘더 라스트 오브 어스’, ‘안도르’, ‘러브, 데스 & 로봇’ 등 주요 수상작 참여

VFS 졸업생 449명, 제77회 프라임타임 에미상 크레딧 기록 186명은 수상작 참여
캐나다 밴쿠버 필름 스쿨(Vancouver Film School, 이하 VFS) 졸업생들이 지난 9월 14일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상에서 총 449개의 크레딧을 기록했다. 이 가운데 186개는 실제 수상작에 해당하며, 지난해 제76회 에미상(398개)보다 증가한 수치다.


졸업생들은 영화 제작, 3D 애니메이션 & VFX, 게임 디자인, 사운드, 메이크업 등 거의 모든 전공 분야에서 참여해 글로벌 창의 교육기관으로서 VFS의 저력을 보여줬다.

VFS 졸업생 449명, 제77회 프라임타임 에미상 크레딧 기록 186명은 수상작 참여

올해 에미상에서 수상한 주요 작품들에도 VFS 졸업생들의 활약이 두드러졌다.

아마존 '더 보이즈(The Boys)'에는 47명이, HBO '더 라스트 오브 어스(The Last of Us)'에는 44명이 참여했으며, 이 밖에도 '안도르(Andor)'(33명), '러브, 데스 + 로봇(Love, Death & Robots)'(29명), '서버런스(Severance)'(8명), '더 펭귄(The Penguin)'(5명), '더 화이트 로터스(The White Lotus)'(2명), '핵스(Hacks)'(2명), '더 스튜디오(The Studio)'(1명) 등 수상작 명단에 졸업생의 크레딧이 올랐다.


또한 VFS 영화·텔레비전 메이크업 디자인 졸업생 제시카 웡(Jessica Wong)과 첼시 매튜스(Chelsea Matthews)는 '더 라스트 오브 어스' 로 현대 메이크업 부문에 개인으로 후보에 이름을 올렸다.


VFS 관계자는 "2025년도에 그 어느 때보다 많은 졸업생이 TV 업계의 최대 무대에 참여했다는 점은 학교의 실무 중심 교육, 포트폴리오 중심 커리큘럼, 글로벌 동문 네트워크의 성과"라며 "앞으로도 세계 각국의 학생들이 헐리우드를 비롯한 글로벌 산업 현장에서 성공할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
