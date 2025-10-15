본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

논산, 세계딸기엑스포 D-500…'K-베리' 세계무대 향한 시동

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.15 09:56

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백성현 시장 "논산딸기 세계화, 이제 시작됐다"

논산, 세계딸기엑스포 D-500…'K-베리' 세계무대 향한 시동
AD
원본보기 아이콘

"논산딸기가 세계를 향해 달린다."


충남 논산시가 세계 딸기산업의 중심 도시로 도약하기 위한 초읽기에 들어갔다. 오는 2027년 2월 개막하는 '논산세계딸기산업엑스포' D-500을 맞아 시청 현관에 대형 전광판이 점등되며, 논산의 도전이 본격적으로 시작됐다.

15일 시에 따르면 시는 지난 14일 시청 중앙현관에서 '2027 논산세계딸기산업엑스포 D-500 기념 전광판 제막식'을 열고, 국제행사 성공 개최를 향한 본격적인 카운트다운에 돌입했다.


D-500 전광판은 개막일까지 남은 일수를 실시간으로 표시하며 시민과 엑스포의 열기를 공유하는 상징물이 될 예정이다.


또 이날 제막식에는 '엑스포 인공지능 키오스크' 시연이 진행돼 눈길을 끌었다. 32개국 언어로 실시간 소통이 가능한 대화형 AI 시스템으로, 시청 본관 1층에 설치돼 엑스포 정보와 주요 행사 안내, 민원 서비스를 제공한다.

백성현 시장은 "하루하루 줄어드는 숫자만큼 시민의 기대와 열정이 커질 것"이라며 "논산딸기가 세계로 뻗어나가도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.


한편 2027 논산세계딸기산업엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 논산시민가족공원 일원에서 24일간 열린다.


논산시는 앞으로 단계별 준비 상황을 시민과 공유하며, '세계 딸기수도 논산' 실현을 위한 발걸음을 가속화할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

1800만원 짜리 명품 반지, 알고보니 불량품?…까르띠에 "환불 진행"

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

해병특검, 오동운 공수처장 ‘직무유기 혐의’ 입건… 공수처 압수수색

새로운 이슈 보기