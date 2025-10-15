논산, 세계딸기엑스포 D-500…'K-베리' 세계무대 향한 시동

백성현 시장 "논산딸기 세계화, 이제 시작됐다"

"논산딸기가 세계를 향해 달린다."

충남 논산시가 세계 딸기산업의 중심 도시로 도약하기 위한 초읽기에 들어갔다. 오는 2027년 2월 개막하는 '논산세계딸기산업엑스포' D-500을 맞아 시청 현관에 대형 전광판이 점등되며, 논산의 도전이 본격적으로 시작됐다.

15일 시에 따르면 시는 지난 14일 시청 중앙현관에서 '2027 논산세계딸기산업엑스포 D-500 기념 전광판 제막식'을 열고, 국제행사 성공 개최를 향한 본격적인 카운트다운에 돌입했다.

D-500 전광판은 개막일까지 남은 일수를 실시간으로 표시하며 시민과 엑스포의 열기를 공유하는 상징물이 될 예정이다.

또 이날 제막식에는 '엑스포 인공지능 키오스크' 시연이 진행돼 눈길을 끌었다. 32개국 언어로 실시간 소통이 가능한 대화형 AI 시스템으로, 시청 본관 1층에 설치돼 엑스포 정보와 주요 행사 안내, 민원 서비스를 제공한다.

백성현 시장은 "하루하루 줄어드는 숫자만큼 시민의 기대와 열정이 커질 것"이라며 "논산딸기가 세계로 뻗어나가도록 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편 2027 논산세계딸기산업엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 논산시민가족공원 일원에서 24일간 열린다.

논산시는 앞으로 단계별 준비 상황을 시민과 공유하며, '세계 딸기수도 논산' 실현을 위한 발걸음을 가속화할 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



