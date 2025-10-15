영월군, 덕포리서 즐기는 로컬감성 '별빛따라 가을 캠핑 페스타' 개최

영월군 동네상권발전소 시범 프로젝트, 25~26일 열려

참가비 100% 영월사랑상품권 환급…지역과 상생

은하수 투어부터 드론 아카데미·메밀 미식회까지

'머무는 상권'으로 '가치 소비' 입힌 로컬 체류 관광 제시

깊어지는 가을, 강원도 영월 덕포리의 청정 자연 속에서 낭만적인 하룻밤을 보내고 동시에 지역 골목 상권도 살리는 특별한 '가치 소비형' 캠핑 축제가 열린다. 참가비(4만원) 전액을 지역화폐로 되돌려주는 파격적인 혜택으로 '착한 여행'을 꿈꾸는 캠퍼들의 이목을 집중시킬 전망이다.

별빛따라 가을 캠핑 페스타 포스터. 영월군 제공 AD 원본보기 아이콘

영월역 인근에 있는 덕포리는 올해 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 지원하는 '동네상권발전소'와 '지역상권활력지원사업'에 선정되어, 로컬 중심의 혁신과 변화를 시도 중이다.

이번 '별 헤는 밤, 덕포리 '별빛따라 가을 캠핑 페스타'는 그 시범 사업으로, 오는 25일부터 26일까지 1박 2일간 영월읍 덕포리 일원에서 개최된다.

이번 행사 주관사에서는 선발된 30팀(약 120명)의 참가자에게 참가비(팀당 4만원) 전액을 현장에서 '영월사랑상품권'으로 100% 환급해 준다. 참가자들은 사실상 무료로 캠핑을 즐기고, 환급받은 상품권으로 행사 기간 중 덕포리 상권의 맛집, 카페 등을 이용하며 자연스럽게 지역 경제 활성화에 이바지하게 된다. 즐거움이 상권의 활력으로 이어지는 선순환 구조를 만든 셈이다.

행사는 '자연과 역사가 흐르는 가을밤의 낭만 캠핑'을 부제로, 덕포리가 가진 유·무형의 자산을 활용한 다채로운 로컬 체험 프로그램을 마련했다.

우선, 영월 덕포5일장 부지에 조성된 캠핑존을 베이스캠프로, 낮에는 영월 대표 특산물인 메밀을 활용한 '로컬푸드 쿠킹 클래스'와 '별마로 드론 파일럿 아카데미'가 진행된다. 참가자들은 전문 요리연구가에게 지역의 맛을 배우고, 전문가의 지도로 드론을 직접 조종해 보며 이색적인 추억을 쌓을 수 있다.

어둠이 내리면 영월의 진가가 발휘된다. 타오르는 모닥불 앞에서 감미로운 선율을 즐기는 '가을밤 감성 콘서트'에 이어, 이번 축제의 하이라이트인 '은하수 투어'가 기다린다. 천문 전문가의 해설과 함께 머리 위로 쏟아지는 별빛과 은하수를 관측하고, 가을 밤하늘을 배경으로 잊지 못할 '인생샷'을 남길 수 있다.

이 외에도 덕포리 골목 구석구석 숨겨진 로컬 맛집을 찾아다니는 '보물찾기 스탬프 투어', 상권과 자연환경을 정화하는 '별똥별 줍기(플로깅 캠페인)', 지역의 과거와 현재를 잇는 '덕포 아카이빙 전시' 등 다채로운 상권 연계 및 야간 문화 프로그램이 촘촘하게 준비되어 있다.

영월군에서 동네상권발전소와 지역상권활력지원사업을 주관하고 있는 주식회사 휘영 관계자는 "이번 '별빛따라 가을 캠핑 페스타'는 단순한 축제를 넘어, 캠퍼들에게는 영월의 아름다운 자연 속 잊지 못할 추억을 선사하고, 덕포리 소상공인에게는 새로운 활력을 불어넣기 위해 기획되었다"며 "참가비 전액을 지역 상품권으로 돌려드리는 만큼, 많은 분이 부담 없이 찾아오셔서 영월의 깊은 가을을 만끽하고 지역 상생의 소중한 가치도 함께 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>