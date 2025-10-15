비나키, ‘DIVE INTO BUBBLE: 제이콥스 크릭에 빠지다’ 프로모션 전개

탭샵바 4개 지점에서 신메뉴와 함께 제이콥스 크릭 주문 시 최대 20% 할인 혜택

글로벌 와인 그룹 비나키(Vinarchy)가 'DIVE INTO BUBBLE: 제이콥스 크릭에 빠지다!' 프로모션을 서울 시내 탭샵바 도산대로점·여의점·청계점·합정점 등 4개 지점에서 오는 10월 17일부터 한 달간 전개한다고 밝혔다.

'DIVE INTO BUBBLE: 제이콥스 크릭에 빠지다!' 프로모션 포스터

비나키는 세계 최대 규모의 와인 전문 기업 중 하나로, 지난 5월 아콜레이드 와인(Accolade Wines)과 페르노리카(Pernod Ricard)의 호주, 뉴질랜드, 스페인 와인 사업부의 자산이 통합되며 탄생했다. 제이콥스 크릭은 비나키의 대표 브랜드로, 170년 이상 호주 바로사 밸리에서 와인 생산 전통을 이어 왔고, 세계에서 가장 가치 있는 와인 브랜드 탑 10에도 이름을 올렸다. 비나키는 자사의 공식 출범에 이어 최근 국내에서 제이콥스 크릭을 새롭게 선보이며 2030 소비자층으로부터 다시 한번 주목받고 있다.

이번 'DIVE INTO BUBBLE: 제이콥스 크릭에 빠지다!' 프로모션에 참여하는 와인은 ▲제이콥스 크릭 샤르도네 피노 누아(Jacob's Creek Chardonnay Pinot Noir) ▲제이콥스 크릭 리저브 스파클링 샤르도네 피노 누아(Jacob's Creek Reserve Sparkling Chardonnay Pinot Noir) ▲제이콥스 크릭 닷츠 모스카토(Jacob's Creek DOTS Moscato) ▲제이콥스 크릭 닷츠 스파클링 모스카토(Jacob's Creek DOTS Sparkling Moscato) ▲제이콥스 크릭 더블 배럴 샤르도네(Jacob's Creek Double Barrel Chardonnay) ▲제이콥스 크릭 더블 배럴 카베르네 소비뇽(Jacob's Creek Double Barrel Cabernet Sauvignon) ▲제이콥스 크릭 더블 배럴 쉬라즈(Jacob's Creek Double Barrel Shiraz) 등 총 7종이다.

이 중 '제이콥스 크릭 샤르도네 피노 누아' 스파클링 와인은 제이콥스 크릭의 스테디 셀러로, 올해 '월드 스파클링 와인 어워드(World Sparkling Wine Awards)'에서 '탱크 발효 부문 월드 베스트(Tank Fermented World's Best)'로 선정되며 품질을 다시 한번 증명한 와인이다. '제이콥스 크릭 리저브 스파클링 샤르도네 피노 누아'는 샴페인을 만드는 것과 동일하게 병 내 2차 발효 방식으로 만들어져 뛰어난 품질을 자랑하는 프리미엄 스파클링 와인이다.

'제이콥스 크릭 닷츠 모스카토'와 '제이콥스 크릭 닷츠 스파클링 모스카토'는 포도가 지닌 천연의 달콤함을 강조하는 와인들이다. 모스카토 품종 특유의 달콤한 열대과일과 핵과류, 꽃의 향이 돋보이면서도 신선함이 조화를 이뤄 누구나 편안하게 마시기 좋다.

'제이콥스 크릭 더블 배럴 카베르네 소비뇽'과 '제이콥스 크릭 더블 배럴 쉬라즈', '제이콥스 크릭 더블 배럴 샤르도네'는 오크 배럴에서 1차로 숙성한 후 위스키 배럴에서 다시 한번 숙성한 와인이다. 덕분에 각 와인은 더욱 풍부하고 깊은 풍미와 부드러운 질감을 지닌다.

'DIVE INTO BUBBLE: 제이콥스 크릭에 빠지다!' 프로모션 와인 7종

7종의 와인은 프로모션 기간 동안 탭샵바에서 최근 공개한 신메뉴와 세트로 주문 시 최대 20% 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 수비드 닭가슴살 샐러드, 김 굴 파스타, 무화과 크림치즈 바게트 등 탭샵바에서 지난 몇 달간 심혈을 기울여 완성한 신메뉴 10종과 제이콥스 크릭 와인 7종 중 자유롭게 매칭해 주문할 수 있다.

또한 비나키는 탭샵바의 주고객인 2030 소비자들이 제이콥스 크릭을 보다 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 요일별 이벤트도 준비했다. 먼저 프로모션 기간 매주 목요일에는 탭샵바 청계점과 합정점에서 포토 콘테스트가 진행된다. 매장 내 비치된 제이콥스 크릭 포토존에서 촬영한 인증샷을 인스타그램에 포스팅하면 다음 날인 금요일에 5명을 선정해 탭샵바 바우처 3만 원권을 증정할 예정이다. 프로모션이 모두 종료된 후에는 왕중왕전도 진행된다. 4주간 선정된 총 20명의 당첨자 중 최종 1명을 다시 선발하여 호주 제이콥스 크릭 와이너리 투어 혜택을 제공할 예정이다.

금요일 오후 6시부터 9시까지는 프라이데이 파티가 열린다. 탭샵바 합정점에서는 10월 24일과 11월 7일에, 탭샵바 청계점에서는 10월 31일과 11월 14일에 열릴 예정으로, 제이콥스 크릭 와인을 활용한 칵테일쇼와 룰렛 던지기를 통한 푸짐한 혜택이 준비된다. 칵테일쇼에서는 'SIP 슈퍼노바 칵테일 그랑프리' 최종 우승자이자 '2025 하나바 클럽 챌린지' 최종 우승자인 김이창 바텐더가 특별히 개발한 레시피로 제이콥스 크릭 칵테일 2종을 선보일 예정이다.

토요일 오후 5시부터 8시까지는 탭샵바 청계점과 합정점에서 해피 아워가 진행된다. 해당 시간 제이콥스 크릭 와인 2병을 한 번에 주문할 시 각 매장 선착순으로 10명까지 떡튀순 안주가 서비스로 제공된다. 해당되는 떡튀순 안주는 루꼴라 치즈 떡볶이, 트러플 프라이즈, 순대 튀김이며, 와인 2병당 안주 2가지를 선택할 수 있다. 2병 주문한 와인은 모두 매장에서 이용해도 되고, 포장하여 가져가도 된다.

프로모션의 첫 날인 10월 17일 저녁에는 탭샵바 합정점에서 오프닝 파티가 열린다. 호주 출신의 DJ 스털링 실버(Sterling Silver)가 펼칠 흥겨운 사운드 속에서 프로모션 와인 7종을 선보이는 시음회가 진행되며, 포토존과 풍성한 경품 혜택이 있는 이벤트 등 다채로운 프로그램이 마련된다. 진행을 맡은 양진원 브랜드 앰배서더는 제이콥스 크릭을 더 맛있게 즐길 수 있는 푸드 페어링 팁도 공개할 예정이다.

비나키 오미경 지사장은 "제이콥스 크릭은 비나키의 대표 글로벌 브랜드이다. 올해 비나키의 공식 출범과 함께 제이콥스 크릭의 친근하면서도 새로운 면을 보여주기 위해 이번 프로모션을 준비했다. 이를 통해 제이콥스 크릭이 앞으로 더욱 다양한 소비자들을 만날 수 있기를 바란다"고 전했다.





정진 기자



