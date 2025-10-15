본문 바로가기
산청군, 국내 최초 '체리 혹병' 규명 국제 학술지 게재

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.15 09:38

언론사 홈 구독
농업 현장 애로사항 신속 대응 성과

경남 산청군의 체리 혹병 규명 사례가 국내에서는 처음으로 국제 학술지에 게재됐다고 15일 밝혔다.


군에 따르면 지난해 지역 내 체리 재배 농업인의 '나무뿌리 부위에 혹과 궤양이 발생한다'는 진단 의뢰를 받았다.

산청군 국내 최초 '체리 혹병' 규명 국제 학술지 게재 사진.

산청군 국내 최초 '체리 혹병' 규명 국제 학술지 게재 사진.

이에 산청군농업기술센터는 현장을 확인하고 시료를 확보해 김진우 경상국립대 식물의학과 교수와 협력, 정밀 검정을 실시했다.

이 결과 국내에서는 처음으로 체리에서 발생한 혹병(Agrobacterium larrymoorei)이 규명돼 국제 학술지(Plant Disease)에 보고됐다.


이번 사례는 농업인의 피해 원인을 신속하고 명확히 밝힌 성과로 예방 관리와 향우 대응 방향 마련에 기여했다는 평가다.


이승화 군수는 "농업인의 목소리에 신속히 대응하고 전문 연구진과 협력해 해결책을 제시하는 것이 농업기술센터의 역할이다."며 "앞으로도 농업인에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 적극적인 병해충 대응과 현장 지도에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
