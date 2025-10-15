[특징주]샘표, '아누가 2025'서 K소스 전파에 上

샘표 가 장 초반 상한가에 입성했다.
15일 오전 9시 5분 기준 샘표는 전일 대비 29.85%(1만4550원) 치솟은 6만3300원에 거래되며 상한가를 기록했다.
지난 4일부터 8일까지 독일 쾰른에서 열린 식품박람회 '아누가 2025'에 참가한 샘표가 존재감을 과시하면서 투자심리에 불을 지핀 것으로 풀이된다.
2년마다 개최되는 아누가는 전 세계 식음료 및 외식산업 관계자 14만여명이 방문하는 세계 최대 식품 박람회로, 올해는 대한민국이 주빈국(Partner Country)으로 처음 참여했다.
샘표는 요리에센스 연두를 필두로 고추장, 간장 등 'K소스'와 김치를 쉽게 만들 수 있는 '김치앳홈'을 선보였다. 요리에센스 연두는 앞서 '아누가 2025' 혁신제품으로 선정되기도 했다.
