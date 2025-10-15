사천시, 2025년 우주항공특화 일자리 박람회 개최

지역 항공산업 기업과 청년

구직자 간의 일자리 연결

경남 사천시는 오는 22일 사천체육관에서 항공산업 중심의 청년 고용기회 확대를 위해 '2025년 사천시 우주항공특화 일자리 박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 우주항공청 개청과 함께 새로운 도약을 준비하는 사천시가 지역 항공산업 기업과 청년 구직자 간의 일자리 연결을 강화하기 위해 마련한 행사이다.

이날 우주항공 및 관련 기업 33개(직접 23개, 간접 10개) 사와 800여 명의 구직자와 유관기관 관계자들이 참여할 예정이다.

행사장 내 채용관에서는 구인 기업과 구직자 간 1:1 현장 면접이 진행되며, 취업 지원 유관기관에서는 맞춤형 일자리 정책과 지원사업을 소개한다.

또한, 부대 행사 관에서는 면접용 퍼스널컬러 진단, 메이크업, 타로 등 취업 스트레스 완화와 자기표현에 도움을 주는 다양한 프로그램이 운영된다.

특히, 한국항공우주산업(주)의 '항공제조업 비전 설명회' 토크콘서트와 박창규 교수의 '2025 채용 트렌드에 맞춘 성공 취업전략' 특강은 항공산업 관련 기업체에 취업을 꿈꾸고 있는 학생과 청년에게 실질적인 정보를 제공할 것으로 기대된다.

박동식 시장은 "이번 일자리 박람회가 구직자에게는 취업의 기회, 기업에는 인재 확보의 장이 되길 바란다"며 "우주항공청 개청과 우주항공복합도시 조성에 발맞춰 사천이 대한민국 항공산업의 중심으로 자리매김할 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>