용인시 "먹는물 수질검사, 온라인으로 신청하세요"

경기도 용인시는 '용인시 상하수도 홈페이지'를 통해 먹는물 수질검사 신청 서비스를 제공한다고 15일 밝혔다.

온라인으로 먹는물 수질검사를 신청하면 수수료와 진행 상황을 문자 메시지로 받아 볼 수 있다. 검사 결과 성적서도 홈페이지에서 확인할 수 있어 우편으로 수령하는 기존의 방식보다 편의성을 높였다.

기존 방식인 전화신청 방식도 그대로 유지해 시민이 선호하는 방식으로 수질검사를 신청할 수 있도록 했다.

수질검사 신청 대상은 용인시민이다. 희망자는 용인시 상하수도사업소 홈페이지 민원서비스→수질검사→수질검사 신청 등의 절차에 따라 신청하면 된다.

시 관계자는 "이번 서비스 제공으로 시민의 편의가 향상되고 빠르고 효율적으로 수질검사 결과를 확인할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.





