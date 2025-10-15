구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 종로 정부서울청사에서 열린 주택시장 안정화 대책 합동브리핑에 참석, 부동산 대책을 발표하고 있다. 이날 발표에는 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장, 윤창렬 국무조정실장, 임광형 국세청장이 참석했다.
꼭 봐야할 주요뉴스'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] '서울, 경기 대부분 규제 지역 묶여'
2025년 10월 15일(수)
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 서울 종로 정부서울청사에서 열린 주택시장 안정화 대책 합동브리핑에 참석, 부동산 대책을 발표하고 있다. 이날 발표에는 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장, 윤창렬 국무조정실장, 임광형 국세청장이 참석했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네
'너무한다 싶더니'…"못 참겠다" 스타벅스, 결국 특단 조치 내렸다
"베트남도 태국도 불안" 동남아 몰려가던 한국인들 갑자기 '멈칫'
"일본에서 또 시작이네"…뚜껑 덮어 안심했는데 '스시 테러' 못 피해
점심만 먹으면 답답해지는 옷 불편했는데…"일하는 여성 고민 해결했죠"[콘텐츠커머스]
"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파
伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프
"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르
李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"
"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성
12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?