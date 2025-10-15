본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

“배움의 즐거움 나누는 축제의 장”… 부산 기장군, ‘평생학습 박람회’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 09:17

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17~19일, 시민 공연·체험 프로그램 다채

기장군(군수 정종복)은 오는 17일부터 19일까지 정관읍 중앙공원 일대에서 부산디지털대학교와 캐럿글로벌의 주최·주관으로 '2025년 기장군 평생학습 박람회'를 개최한다.


이 행사는 평생학습 수강생들이 그동안 갈고닦은 배움의 성과를 군민과 함께 나누는 자리로, 다양한 체험 프로그램과 전시를 통해 평생학습의 즐거움을 공유하는 축제의 장이 될 전망이다.

17일에는 '평생학습＆정관읍 주민자치 어울림 한마당' 무대가 열려 기장군민대학 수강생들의 시 낭송, 무용, 합창 등 공연이 펼쳐진다.


18일부터 19일까지는 민화, 펜드로잉 등 수강생 작품 전시와 ▲글로벌 포토존＆DIY 체험 ▲향기 가득 커피아트 ▲나만의 캘리그라피 손거울 ▲마크라메 키링 만들기 등 체험 부스가 운영돼 주민들이 직접 평생학습 강좌를 체험할 수 있다.


이번 박람회에는 '장애인 평생학습도시' 홍보부스가 마련돼, 장애인 평생학습 프로그램을 소개하고 장애인과 비장애인이 함께 배우는 포용적 학습 환경을 체험할 기회도 제공한다.

기장군 관계자는 "이번 박람회가 군민들이 평생학습의 가치를 직접 느끼고 참여할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "많은 군민이 현장을 찾아 배움의 즐거움을 함께 나누길 기대한다"고 말했다.

부산 기장군 ‘평생학습 박람회’ 포스터.

부산 기장군 ‘평생학습 박람회’ 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 '세금 폭탄' 맞는 직무발명보상금 '로또 당첨금'보다 더 많이 떼 가다니…성과 내도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

12만전자·50만닉스 간다는데…반도체 '투톱' 지금 사도 될까?

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기