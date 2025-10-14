방세환 시장 "광주시형 저탄소 농업 모델 확립에 총력"

경기 광주시, 국비 100% 지원

'2025년 저탄소 농업프로그램' 본격 추진

경기 광주시(시장 방세환)가 국비 100% 지원을 받는 '2025년 저탄소 농업프로그램' 시범사업을 본격 추진하며 방세환 시장이 '탄소중립 농업도시 광주' 실현에 속도를 내고 있다.

광주시가 '2025년 저탄소 농업프로그램' 시범사업 참여 농업인의 이해도 제고와 원활한 이행을 위해 지난 9월 30일 도척농협 교육장에서 한국농어촌공사 주관 교육을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

이번 사업은 논벼 재배 과정에서 발생하는 온실가스를 줄이기 위한 국가 단위 저탄소 실천 프로그램으로 지역 생산자 단체가 참여해 저탄소 영농활동을 이행하면 이에 따른 활동비를 지원받는 선택형 직불제 형태로 운영된다.

광주시는 사업 참여 농가의 이해도 제고와 원활한 이행을 위해 지난 9월 30일 도척농협 교육장에서 한국농어촌공사 주관 교육을 진행했다.

방세환 시장은 "농업 현장의 참여와 실천이야말로 탄소중립의 출발점"이라며 "교육과 지원을 병행해 실질적인 감축 성과를 내겠다"고 강조했다.

광주시는 이번 프로그램과 함께 '2025년 친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성 사업'도 병행 추진하고 있다. 시는 친환경 벼 재배 농가를 대상으로 친환경 자재를 지원하고 신규 필지 확대에 따른 소득 보전책을 마련해 지역 내 탄소중립형 농업 생태계 조성에 박차를 가하고 있다.

방세환 시장은 "저탄소 농업의 성공은 농가의 자발적인 참여에 달려 있다"며 "더 많은 농업인이 참여할 수 있도록 사업을 확대하고 이행성과와 감축 효과를 극대화할 수 있는 광주시형 저탄소 농업 모델을 확립하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



