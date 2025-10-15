본문 바로가기
구미출신 최문희 감독, 국가대표 보디빌더 사령탑 맡아

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.15 07:09

2025 IFBB 세계피트니스선수권 대회 11월13~17일 스페인 개최
남자 월드 시리즈 국가대표 이끈다
세계무대에서 대한민국을 알린다

경북 구미시 보디빌딩협회장(최문희)은 지난 13일 스페인에서 열리는 2025 IFBB 세계 피트니스 선수권 대회 및 남자 월드 시리즈 국가대표를 맡았다고 밝혔다.


최 감독은 보디빌딩 종목에서 20년 동안 종사하면서 선수양성과 후진양성 및 보디빌딩 저변확대 활성화에 힘써왔으며 ▲현) 구미시 보디빌딩협회장 ▲현) 경북보디빌딩협회 행정감사 ▲현) 대한보디빌딩협회 이사로 활동 중이다.


최문희 국가대표팀 감독은 "앞으로 바람이 있다면 훌륭한 선수는 있는데 지역 소속팀이 없다. 시청팀은 아니어도 생활체육팀이 만들어 진다면 정체된 보디빌딩을 활성화하고 시 홍보와 나아가 대한민국을 널리 알리는 역활을 하고 싶다"고 했다.

좌)대한보디빌딩협회로부터 국가대표 감독 선임 우)최문희 보디빌딩 국가대표 감독/김이환기자

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
