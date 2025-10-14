본문 바로가기
가평군, 50대 전략사업 3분기 보고회 개최…군정 운영 방향 공유

이종구기자

입력2025.10.14 18:23

전략사업 추진 가속도 높여 민선8기 마무리 박차

경기 가평군은 지난 13일 2청사 통합회의실에서 '2025년 50대 전략사업 3분기 보고회'를 열고 주요 현안사업 추진상황을 점검하며 군정 운영 방향을 공유했다.

서태원 가평군수가 지난 13일 2청사 통합회의실에서 '2025년 50대 전략사업 3분기 보고회'를 열고 있다. 가평군 제공

서태원 가평군수가 지난 13일 2청사 통합회의실에서 '2025년 50대 전략사업 3분기 보고회'를 열고 있다. 가평군 제공

이날 보고회에는 서태원 군수를 비롯해 김미성 부군수, 국장 및 전 부서장이 참석해 2분기 대비 3분기 추진과정에서의 문제점을 함께 검토하고, 대책과 보완 과제를 논의했다.


주요 논의 안건으로는 △미·영연방 관광안보공원 조성 △가평군 노인복지회관 신축 △파크골프장 확충 △문화예술회관 리모델링 △청평면 어린이놀이공원 조성 △광역도로망 구축 △평생학습관 건립 등 군정 핵심사업이 다뤄졌다.

서태원 군수는 "2025년 3분기는 민선8기를 정리하며 마무리해 나가는 중요한 시점이다"며 "지금까지 추진해 온 50대 전략사업들이 군민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 이어지도록 해 군정의 완성도를 한층 높여 나가자"고 강조했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
