무안군, 지방자치경영대전 우수기관 선정

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.14 17:23

청년 창업·일자리·정주 지원 성과

무안군이 지방자치경영대전 우수기관으로 선정돼 행안부 장관상을 수상했다. 무안군 제공

무안군이 지방자치경영대전 우수기관으로 선정돼 행안부 장관상을 수상했다. 무안군 제공

전남 무안군이 지역 청년 지원 정책의 우수성을 인정받아 제21회 대한민국 지방자치 경영대전에서 우수기관으로 선정되고 행정안전부 장관 표창을 받았다.


행정안전부와 한국일보가 공동 주최하는 이 대전은 전국 지방자치단체의 창의적 정책을 공유·확산해 지역경제 활성화와 주민 삶의 질 향상을 도모하기 위한 대표 정책 경연대회다.

군은 청년 자립과 정착을 위한 창업·일자리 창출, 주거 환경 개선 등 종합적 정책을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 ▲무안읍과 남악신도시의 특성을 살린 청년센터·청년 플랫폼 이원화 운영 ▲청년 도전 지원사업, 창업활동비·청년상가 지원 등 창업 지원 ▲청년 주거비 지원 및 청년 보금자리 사업지구 선정 등 실질적 청년 지원 정책이 주효했다.


김산 무안군수는 "청년이 꿈을 실현하고 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr


