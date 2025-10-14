AI스페라, ‘GovWare 2025’ 참가…ASM·CTI 기술로 글로벌 시장 공략 강화

- 크리미널 IP, ASM 솔루션으로 한국 사이버 보안 기술력 선보일 예정

- AI 기반 공격 표면 위협 탐지·분석 기술, 글로벌 유저와 파트너 확보 확대 전망

GovWare 2025에 참석하는 AI스페라 AD 원본보기 아이콘

AI스페라(대표 강병탁)는 오는 10월 21일부터 23일까지 싱가포르 Sands Expo에서 열리는 아시아 최대 규모 보안 컨퍼런스 'GovWare 2025'에 참가한다고 14일 밝혔다. 사이버 보안 전문 기업 AI스페라는 이번 행사에서 자사의 대표 플랫폼 Criminal IP를 통해 공격 표면 관리(ASM)와 위협 인텔리전스(CTI) 분야의 혁신적인 보안 전략을 글로벌 시장에 소개할 예정이다.

Criminal IP는 AI 기반 탐지 기술과 OSINT 기반 데이터 수집 역량을 결합한 보안 플랫폼이다. 현재 전 세계 150여 개국에서 서비스되고 있으며, ASM과 CTI를 통합해 조직 외부의 노출 자산을 탐지하고, 실제 공격 벡터와 연계된 위협을 선제적으로 대응할 수 있도록 지원한다.

AI스페라 강병탁 대표와 글로벌 매니지먼트팀은 'GovWare 2025'에 직접 참석해 해외 고객과 주요 글로벌 보안 기업들과 교류하며 실제 사이버 위협 대응 전략, 최신 보안 기술 트렌드, 플랫폼 활용 인사이트를 공유할 예정이다. 특히 시스코, 포티넷, 팔로알토 등 기존 파트너사와는 공격 표면 기반 위협 인텔리전스의 실전 적용과 선제적 보안 운영 전략을 주제로 심도 있는 논의를 이어갈 계획이다.

AI스페라는 J30 부스에서 참관객과의 만남을 위한 온사이트 미팅 신청을 진행하며, 크리미널 IP 홈페이지 내 리소스 허브(Knowledge Hub)를 통한 사전 미팅 예약도 가능하다. 또한 행사 주최 측에서 마련한 여권 이벤트와 다양한 기념품 증정 행사도 진행할 예정이다.

AI스페라 강병탁 대표는 "GovWare는 아시아 사이버 보안 업계에서 중요한 행사 중 하나로, Criminal IP의 혁신 기술을 직접 선보일 수 있는 의미 있는 자리"라며, "전 세계 고객과 파트너들에게 한국 보안 기술의 위상을 증명하고 글로벌 협력 생태계를 확장해 나가겠다"고 전했다.

한편, AI스페라는 자사 솔루션인 Criminal IP ASM과 TI를 기반으로 전 세계 150여 개국에 서비스를 제공하고 있으며, 시스코, 테너블, 스노우플레이크 등 40여 개 글로벌 보안 기업과의 기술 제휴를 통해 협력 네트워크를 확대하고 있다.

또한 2025년에는 RSAC 2025, Infosecurity Europe 2025, Interop Tokyo 2025 등 주요 글로벌 보안 행사에 연이어 참가하며 해외 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 최근에는 중동과 유럽을 비롯한 주요 해외 시장에서 파트너십을 확대하며, 글로벌 보안 생태계를 선도하는 기업으로 자리매김하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>