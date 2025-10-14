고성군, 가야문화권 지역발전 시장·군수협의회 정기회의 열어

23개 시군 단체장 참석해

공동 발전 방안 모색



경남 고성군은 고성군 유스호스텔에서 제32차 가야문화권 지역발전 시장·군수협의회 정기회의를 열고 가야문화권의 공동 발전을 위한 협력 방안을 논의했다.

가야문화권 지역발전 시장·군수협의회는 가야문화권의 역사·문화 자원을 기반으로 지역 간 상생 발전을 도모하기 위해 2005년 2월에 출범하였으며, 현재 경남·경북·대구·전북·전남 등 5개 광역자치단체의 23개 시·군으로 구성되어 있다.

지난 23일 열린 회의에는 개최 시군인 이상근 고성군수를 비롯해 현재 협의회 회장인 조근제 함안군수 등 23개 협의회 소속 시·군 단체장 및 관계 공무원 등 100여명이 참석했다.

회의에서는 2026년 상반기 정기회의 개최지 선정을 시작으로 가야문화권 교육·홍보용 애니메이션 제작, 가야문화권 홍보를 위한 대도시 광고, 가야문화권 지역발전 시장·군수협의회 해외연수, 국민주택 규모 규제 완화를 위한 정책 건의 등 5개의 안건을 심의했다.

이상근 군수는 "가야문화권의 가치가 재조명되고 있는 지금이야말로, 각 지자체가 긴밀히 협력해 가야문화의 보존과 활용, 그리고 지역 발전을 함께 이끌어야 할 때"라며 "이번 회의를 계기로 가야의 찬란한 역사와 문화를 계승하고 이를 바탕으로 협의회가 실질적인 성과를 낼 수 있도록 우리 군도 함께 노력하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>