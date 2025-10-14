직장인 맞춤형 블렌디드 교육, 성균관대학교 IMBA 2026학년도 전기 신입생 모집 시작

성균관대학교 IMBA AD 원본보기 아이콘

성균관대학교 경영대학원 IMBA가 2026학년도 전기 신입생 모집을 위한 원서접수를 시작한다고 밝혔다. IMBA는 국내 대학 최초로 교육부 인가를 받은 온라인 MBA 프로그램으로, 20년 이상 축적된 운영 노하우를 바탕으로 최고 수준의 교육 환경을 제공한다.

성균관대학교 IMBA 과정은 온·오프라인을 아우르는 블렌디드 교육 시스템을 기반으로, 시간과 공간의 제약 없이 자유롭게 학습할 수 있도록 설계되었다. 특히 수도권 외 지역 거주자나 바쁜 직장인도 참여할 수 있어 학업과 커리어를 병행하면서 정규 경영학 석사 학위를 취득할 수 있다는 점이 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

교육 과정은 경영학의 핵심 이론을 견고하게 다지는 동시에 최신 경영 트렌드를 반영하여 구성되었다. 마케팅, 회계, 재무, 조직 관리와 같은 전통적 핵심 과목은 물론 AI 기반 의사결정, ESG 경영, 디지털 전환 전략 등 시대적 흐름을 반영한 교과목도 포함되어 있어 학습자들은 실무에 바로 적용 가능한 역량을 기를 수 있다.

성균관대학교 IMBA의 또 다른 강점은 국내외 각계각층의 전문가들이 활발히 교류하는 동문 네트워크다. 총동문회, 동호회, 연구회 등 다양한 활동을 통해 원우들은 업계 전문가들과 소통하며 비즈니스 통찰을 넓히고, 졸업 후에도 지속적인 협력 관계를 이어갈 수 있다.

한편 2026학년도 전기 신입생 원서접수는 오는 27일부터 시작되며 공식 홈페이지를 통해 100% 온라인 접수로 진행된다. 이와 함께 예비 지원자들을 위한 3차 입학설명회가 예정되어 있으며, 이번 설명회는 실시간 온라인(ZOOM) 방식으로 운영돼 원거리 및 해외 거주 지원자들도 손쉽게 참여가 가능하다. 설명회에서는 프로그램 안내, 학사 운영, 지원 절차, 장학 혜택 등 상세한 정보를 제공하며 Q&A 기회도 마련된다.

성균관대학교 IMBA 관계자는 "IMBA는 직장인들이 커리어와 학업을 병행하면서 글로벌 경영 역량을 심화할 수 있도록 최적화된 과정"이라며 "미래를 향한 새로운 도전을 꿈꾸는 예비 경영인들의 많은 관심과 지원을 바란다"고 전했다.

신입생 모집 및 입학설명회에 대한 자세한 내용은 성균관대학교 경영대학원 IMBA 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 전화 또는 이메일, 카카오톡 플러스친구를 통해 상담할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>