보성군, 'BS삼총사' 이모티콘 4만명 무료 배포

'제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제' 홍보

전남 보성군(군수 김철우)은 오는 15일 오후 2시 카카오톡 보성군청 채널을 통해 'BS삼총사(녹차몬·꼬막몬·키위몬)' 이모티콘 16종을 선착순 4만명에게 무료 배포한다고 14일 밝혔다.

이번 이모티콘 무료 배포는 오는 24일부터 3일 동안 열리는 '제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제'를 널리 알리기 위한 것으로, 보성의 대표 특산물인 녹차·꼬막·키위를 의인화한 캐릭터 BS삼총사를 귀엽고 익살스럽게 표현했다.

카카오톡에서 '보성군청' 채널을 친구로 추가하면, 배포 시간에 맞춰 이모티콘 다운로드 메시지가 자동 발송된다. 또한 채널을 통해 축제 주요 프로그램, 실시간 공연 일정 등 다양한 알림 서비스도 함께 제공될 예정이다.

군 관계자는 "제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제는 젊고 유쾌한 감성으로 군민과 관광객에게 다가갈 것이다"며 "BS삼총사 이모티콘이 열선루와 보성을 널리 알리고, 누구나 공유하고 싶은 지역 대표 캐릭터로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.

'제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제'는 충무공 이순신 장군이 "금신전선 상유십이(今臣戰船 尙有十二)"라는 장계를 올린 열선루의 역사적 상징성을 중심으로, 청년·전통·자연을 융합한 보성형 복합문화축제로 진행될 계획이다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>