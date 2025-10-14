토스뱅크, 중고거래 사기 예방 시스템 도입

토스뱅크가 중고거래 사기 탐지 경험과 데이터를 기반…예측 시스템 구축

'사전 알림'으로 금융사기 예방 강화

토스뱅크는 중고거래 사기 피해를 예방하기 위해 선제적 위험 감지 시스템을 도입했다고 14일 밝혔다. 이번 조치는 금융권 최초로 사기 대응의 패러다임을 '사후 보상'에서 '사전 예측과 예방'으로 확대한 사례로, 고객 보호의 수준을 한층 높였다는 평가다.

이번 시스템은 최근 빠르게 변화하고 있는 중고거래 사기 수법을 반영해 설계됐다. 기존에는 경찰청·더치트·고객센터 등에 이미 신고된 계좌에 한해 송금 단계에서 경고 알림을 제공했으나, 최근 사기범들이 통장을 수분~수 시간 단위로 돌려 쓰는 방식이 늘어나면서 기존 시스템만으로는 대응에 한계가 있었다. 고객이 사기 피해를 인지해 신고할 때면 이미 자금이 인출돼, 사기범을 추적해 원금을 회수하기가 사실상 불가능한 경우도 적지 않았다.

이에 토스뱅크는 사후 보상에 머무르지 않고, '사전 예방' 단계의 기술 고도화에 나섰다. 은행권에서 유일하게 중고거래 사기에 대해 안심 보상제를 운영해온 토스뱅크는, 그동안 축적한 사기 탐지와 보상 데이터를 머신러닝 기반 AI 모델에 학습시켜 위험 거래를 미리 감지할 수 있는 예측 시스템을 구축했다.

예를 들어, 짧은 시간 안에 다수의 새로운 거래자로부터 송금이 집중되는 계좌는 중고거래 사기 가능성이 높다고 판단하고, 송금하려는 고객에게 주의 알림을 발송한다. 이를 통해 고객이 송금 전에 위험을 인지하고 스스로 자산을 지킬 수 있도록 돕는 것이다. 토스뱅크는 이번 시스템을 시작으로 중고거래 사기뿐 아니라 다양한 금융사기 예방 활동을 지속해서 확대할 계획이다.

토스뱅크 관계자는 "토스뱅크는 고객 피해를 막아낸 경험을 데이터로 환원해, 다시 고객 보호에 활용하는 선제적 안전 시스템을 구축했다"며 "기술을 통해 고객이 안심하고 금융을 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 은행의 최우선 과제이며, 앞으로 금융권 전반의 새로운 기준을 제시할 것"이라고 강조했다.

한편, 토스뱅크는 올해 1월부터 FDS를 통해 6200건 이상의 사기 위험 계좌를 차단하고 약 30억 원의 피해를 미리 막아내는 등 사후 보상과 함께 사전 예방 활동까지 꾸준히 강화하고 있다.





