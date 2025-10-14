'가을빛 합천' 10월 다채로운 축제로 관광객 맞이

억새·핑크뮬리·황토 한우

대장경 기록문화까지 축제로 '풍성'

가을의 정취가 절정에 이른 10월 경남 합천군이 다채로운 축제들로 관광객 맞이에 나선다.

'핑크뮬리'를 시작으로 오는 18일부터 26일까지 황매산 억새 축제, 24일부터 26일까지 합천 황토 한우 축제, 이어 24일부터 11월 2일까지 대장경 기록문화축제가 잇따라 열리며, 자연과 문화, 미식이 어우러진 '가을빛 합천'이 완성된다.

합천읍 황강변 신소양 체육공원에서는 핑크빛 가을이 한창이다. 이곳은 핑크뮬리와 황화 코스모스, 구절초, 아스타 국화가 어우러져 가을 정취를 더하며, 사회관계망서비스(SNS)에서 '합천의 핫스팟'으로 떠올랐다.

군은 방문객을 위해 오는 26일까지 '핑크 마켓'을 운영하고 있다. 화관 만들기 체험, 즉석 사진 인화, 사진찍기 이벤트, 플리마켓, 포토존 등 다양한 즐길 거리가 마련돼 있다. 가족 단위 관광객뿐 아니라 연인, 친구들과 함께 추억을 남기기에도 제격이다. 핑크빛 물결이 드리운 신소양 체육공원은 합천 가을 여행의 문을 여는 첫 축제로, 가을의 낭만을 가득 담고 있다.

해발 1108m 황매산은 가을이면 황매 평원(해발 900m) 약 60㏊에 달하는 은빛 억새밭이 장관을 이룬다.

올해 '제4회 황매산 억새 축제'는 18일부터 26일까지 9일간 열린다. 숲 해설사와 함께하는 도슨스 투어, 나눔 카트 투어, 버스킹 무대, 지역 농산물 직판장, 도서존, 북시네마 등 다양한 프로그램이 마련돼 방문객들에게 은빛 물결 가득한 가을 정취를 선사한다.

합천의 대표 미식 축제인 '합천 황토 한우 축제'는 10월 24일부터 26일까지 합천군민 체육공원 잔디광장 일원에서 열린다.

황토를 첨가한 사료와 체계적인 사양관리를 통해 길러낸 합천황토 한우는 최고 품질을 자랑하는 명품 브랜드로, 축제 기간에는 시식 행사, 직거래 판매 등 풍성한 프로그램이 준비된다.

올해 축제는 맛과 즐거움을 동시에 즐길 수 있는 '미식의 장'으로 구성돼, 군민과 관광객 모두가 합천황토 한우의 깊은 풍미를 체험할 수 있다.

10월 24일부터 11월 2일까지 해인사 일원과 대장경 테마파크에서 '2025 대장경 기록문화축제'가 열린다.

이번 축제는 가을꽃과 국화 분재 전시, 다양한 체험행사 및 이벤트를 통해 천년 세월을 견뎌온 팔만대장경의 가치와 기록문화를 관람객에게 선보인다. 특히 천년의 기록유산과 자연이 어우러진 공간에서 느낄 수 있는 감동은 오직 합천에서만 만날 수 있는 특별한 경험으로, 관람객들에게 깊은 인상을 남길 것으로 기대된다.

김윤철 군수는 "10월의 합천은 오감을 즐겁게 하는 다양한 매력이 넘친다"며 "자연과 문화, 음식을 한자리에서 즐길 수 있는 이번 축제가 군민과 관광객 모두에게 행복한 추억이 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



