담양문화재단, '느린소멸 해커톤' 참가팀 모집

지역소멸 인문적 대응 방안 탐색

전남 담양군문화재단(이사장 정철원, 이하 재단)은 오는 11월 8~9일 지역소멸 대응 인문사회적 문제해결 방안을 탐색하는 '느린소멸 해커톤'을 개최한다고 14일 밝혔다.

행사는 담양 호텔 드몽드에서 열리며, 약 40명의 참가자가 모여 24시간 동안 로컬 브랜딩, 정책 제안 등 다양한 분야의 지역 활성화 방안을 탐색한다.

이번 프로그램은 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 후원하는 2025 청소년 인문 프로그램 '꿈을꾸물 인문학' 세부 사업으로, 지역 미래를 자신의 삶과 진로, 문화적 관심과 연결할 청년 세대의 관심을 유도하기 위해 마련됐다.

프로그램은 ▲문제 탐색을 위한 특강 ▲아이디어 도출을 위한 퍼실리테이션 ▲아이디어 구체화를 위한 멘토링으로 구성되며, 참가팀은 총 4개 분야(업(業)·브랜딩·정책·자유) 중 하나를 선택해 해결방안을 제시하게 된다.

모집 대상은 만 18~29세 누구나 신청 가능하며, 접수는 오는 27일 오후 5시까지 온라인으로 진행된다. 신청팀 중 서류심사를 통해 본선 진출 10개 팀을 선정하고, 본선 진출팀은 해커톤 과정을 거쳐 최종 순위를 결정하며, 순위에 따라 상금과 상장이 수여된다. 자세한 사항은 재단 누리집에서 확인할 수 있으며, 문화정책팀으로 문의하면 된다.

재단 관계자는 "이번 해커톤은 청년 세대가 인문사회적 역량을 발휘할 수 있는 기회다"며 "지역소멸 문제를 넘어 다양한 지역사회 현안에 대해 고찰하고 실제 지역문제에 적용할 수 있는 혁신적인 아이디어로 이어지길 바란다"고 말했다.





