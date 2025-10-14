본문 바로가기
사회
여성포럼
지역

경기도, 25일 고양 창조혁신캠퍼스서 'AI페스티벌'

이영규기자

입력2025.10.14 08:52

경기도가 25일 고양 창조혁신캠퍼스에서 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원과 함께 '2025 경기SW미래채움 AI 페스티벌'을 개최한다.


이날 행사장은 ▲코딩&메이킹 탐험대 ▲에듀테크 탐험대 ▲창의융합 놀이탐험대 ▲AI FUN탐험대 ▲홍보관 등 다섯 개 테마존으로 꾸려진다.

코딩&메이킹 탐험대에서는 드론 조종과 가상현실(VR) 체험, 로봇 만들기 등 체험 프로그램이 진행되며, 에듀테크 탐험대에서는 자율주행 로봇 시연과 학습 솔루션, VR 콘텐츠 등 첨단 교육 기술을 확인할 수 있다.


개막식 공연으로는 세계마술협회 클로즈업마술에서 '올해의 마술사' 상을 받은 이준형 마술사가 무대에 올라 디지털 마술을 선보인다.


경기도의 AI페스티벌 포스터

이 밖에도 레고 브릭 조립하기, AI 사진관, 3D 프린터 쿠키 만들기, 디지털 페인팅 등 다양한 체험 프로그램과 경기SW미래채움 사업 성과 전시 및 고등 창의과학톤 경진대회 투표존이 마련된다.

특히 성균관대학교와 협력한 창의과학톤 본선에서는 데이터톤과 아이디어톤 부문 8팀이 경쟁을 벌인다. 최종 수상팀은 발표심사(80%)와 현장투표(20%)를 합산해 선정되며, 경기도경제과학진흥원장상, 성균관대 소프트웨어융합대학장상 등이 수여된다.


신청은 이달 21일까지 홈페이지(ggswfesta.kr)에 들어가 하면 되며 일부 프로그램은 현장 접수도 병행한다.


김기병 경기도 AI국장은 "도민 누구나 쉽고 재미있게 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW)를 체험할 수 있도록 북부 페스티벌을 기획했다"면서 "앞으로도 지역, 대학, 기업과 협력해 AI·SW 인재를 양성하고 대한민국 디지털 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
