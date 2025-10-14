"가성비·색다른 경험 동시에"…배민이 본 외식업 트렌드

컵빙수·컵냉면 등 '컵푸드' 열풍 확산

저렴하지만 고급스러운 '칩리미엄' 메뉴 인기

사이드 조합도 소비자 주문 결정 좌우

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 '2025 외식업트렌드' 세 번째 편을 공개하고 대표 키워드로 '컵푸드' '칩리미엄' '사이드 페어링'을 선정했다고 14일 밝혔다.

배민은 올여름 컵빙수를 중심으로 컵에 담긴 음식이 선풍적인 인기를 끌었다고 분석했다. 빙수 등 디저트류뿐 아니라 컵냉면, 컵물회, 컵육회, 컵마라탕 등 다양한 컵푸드가 등장하며 소비자들의 눈과 입을 즐겁게 했다.

두 번째 키워드로 칩리미엄을 꼽았다. 불경기로 한 끼 식사에 지출을 줄이려는 경향은 지속되고 있지만, 그 가운데서도 특별하고 고급스러운 경험을 원하는 소비자를 위한 가성비 메뉴나 가게 운영 방식이 효과를 보고 있다는 분석이다.

최근 3만원 안팎의 가격으로 다양한 음식을 즐길 수 있는 중저가 뷔페, 가격이 높지 않지만 흔히 찾아볼 수 없는 이국적인 메뉴, 고급스러운 매장 인테리어를 경험할 수 있는 식당이 이러한 트렌드를 반영하고 있다는 설명이다.

사이드 페어링은 과거 메인 메뉴의 보조 역할을 하던 사이드 메뉴가 고객의 구매를 결정하는 데 중요한 요소로 떠오르고 있다는 분석에서 나온 키워드다. 1인분 메뉴에 대한 수요가 증가하는 상황에서 각자 취향에 맞는 메뉴와 사이드 메뉴의 조합이 배달주문의 새로운 트렌드로 떠오르고 있다는 것이다.

권용규 우아한형제들 파트너성장센터장은 "앞으로도 외식업 관계자 누구에게나 꼭 필요한 콘텐츠를 제공해 나갈 것"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



