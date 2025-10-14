국감장 '조요토미 히데요시' 합성 사진에 "천박" "광란" 비난 폭주

13일 법사위 국정감사 조희대 대법원장 출석

최혁진 '조요토미 히데요시' 사진 들춰 질의

금태섭 "천박한 모습", 진중권 "광란의 쇼"

13일 국회 법제사법위원회의 국정감사에 조희대 대법원장이 출석한 가운데, 최혁진 무소속 의원이 조 대법원장과 일본 장수 도요토미 히데요시의 합성 사진을 들고나와 논란이 되고 있다. 금태섭 전 민주당 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 최 의원이 '조요토미 히데요시'라고 적힌 합성 사진을 흔드는 사진을 게시하고 "가장 천박한 장면"이라고 비판했다.

조희대 대법원장이 13일 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에 출석하고 있다.

금 전 의원은 "이 사진은 최 의원이 '윤석열이 조희대를 임명한 것은 대한민국 대법원을 일본 대법원으로 만들려는 전략적 선택'이라고 말하는 장면인데, 그 황당무계함은 둘째치고라도 저 발언에 담긴 음모론적 시각, 상대편에 대한 악마화, 차별적 시각은 숨을 막히게 만든다"고 했다. 그는 "대한민국 국민의 한 사람으로서 이런 사람들이 국민의 대표를 자처한다는 것이 부끄럽고 끔찍하다"면서 "정치하면서 흉한 것 많이 봤지만, 이 장면이야말로 가장 천박하고 흉한 모습이 아닌가 싶다"고 했다.

최 의원이 꺼낸 합성 사진은 지난 5월 초 당시 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 대법원 파기환송 판결이 나온 뒤 정치 커뮤니티와 SNS에서 일부 여당 지지자들이 조 대법원장을 비방하기 위해 생성한 이미지와 동일한 것으로 알려졌다.

최혁진 무소속 의원이 들어 올린 합성 사진.

진중권 광운대 특임교수는 전반적인 법사위 국정감사에 대해 "광란의 홍위병 쇼"라고 비난했다. 진 교수는 "사법부의 수장이 완장 찬 질 떨어지는 정치 폭력배들에게 인질로 잡혀 한 시간 반 동안 조리돌림당하는 21세기 인민재판의 현장을 생중계로 지켜봤다"며 "참담하다. 개딸 정치가 정당을 잡아먹고, 국회를 잡아먹고, 이제 사법부마저 잡아먹는 단계에 이른 것"이라고 말했다. 그러면서 "법사위의 깽판을 이제는 여당에서도, 대통령실에서도 통제 못 하는 상황"이라고 덧붙였다.

조 대법원장은 이날 이른바 '대선 개입 의혹'에 등장하는 인물들과 사적인 만남을 갖거나 관련 대화를 나눈 적이 일절 없었다고 강조했다. 그는 국감 종료 전 마무리 발언에서 "저의 개인적 행적에 대해 제기된 의혹과 관련해서는 이미 법원행정처 공보관을 통해 전혀 사실이 아님을 밝힌 바 있다"며 "같은 취지에서 일부 위원님들 질의에 언급된 사람들과 일절 사적인 만남을 가지거나 해당 사건에 대한 대화나 언급을 한 사실이 없었다는 점을 다시 한번 분명하게 말씀드린다"고 말했다.

또 이 대통령 선거법 사건 파기환송 판결과 관련해서는 "신속한 심리와 판결 선고의 배경에 관해 불신이 있는 것 같아 안타깝다"며 "개인적으로는 이와 관련한 불신을 해소하고 싶은 마음이 간절하기도 하다"고 밝혔다. 다만 "'법관은 판결로 말한다'라는 오랜 법언이 있다. 이 재판은 저를 비롯한 12명의 대법관이 심리에 관여한 전원합의체에서 이뤄졌고, 그 전합에서 심리되고 논의된 판단의 요체는 판결문에 모두 담겨 있다"고 했다.





김성욱 기자



