강서구에 돌아온 ‘허준’, 18~19일 마곡에서 허준축제

서울 강서구(구청장 진교훈)가 오는 18~19일 서울식물원과 마곡중앙로, 마곡광장 일대에서 ‘제23회 허준축제’를 개최한다. 올해 축제는 허준의 애민정신과 ‘동의보감’의 지혜를 바탕으로 전통의학과 첨단기술을 결합한 의료건강문화축제로 꾸며진다.

진교훈 강서구청장(맨 앞 가운데)이 지난해 허준축제에서 주민들과 소통하고 있다. 강서구 제공.

축제 규모는 서울식물원을 넘어 마곡중앙로와 마곡광장까지 확대되며, 5개 구역에서 80여 개 프로그램이 진행된다. 개막식에서는 인공지능(AI) 기술로 복원된 허준이 무대에 등장해 ‘동의보감’의 지혜와 현대의 건강 메시지를 전하고, 3D 홀로그램 비전선포식에서 ‘사람을 살리는 따뜻한 의술’이라는 주제가 선포된다.

행사 첫날인 18일 오전 8시 30분 ‘허준런’을 시작으로 ‘K-POP 다이어트댄스’, ‘강서문화예술인 페스타’, ‘허준콘서트’ 등이 이어진다. 콘서트 무대에는 케이윌, 김희재, 김완선, 설하윤 등 인기가수들이 출연해 다채로운 공연을 선보인다.

둘째 날인 19일에는 전국 초등학생 250명이 참가하는 ‘허! 주니어 선발대회’, 구립합창단 공연, ‘도전! 나도 슈퍼스타’, 그리고 김현철 지휘의 ‘허준음악회’가 진행된다. 마지막에는 레이저쇼로 축제의 대미를 장식한다.

서울식물원에서는 ‘의료건강체험존’과 ‘허준 동의보감존’이 운영된다. 강서구한의사회와 미라클메디특구 의료기관 등이 참여해 양·한방 융합 진료와 AI 기반 건강체험 프로그램을 선보이며, 허준박물관과 한독의약박물관이 마련한 특별전 ‘돌멩이 약방’, 약초 체험 등 전통의학 프로그램도 진행된다.

조선시대 복장을 한 주민들과 배우가 함께하는 ‘허준갈라퍼레이드’, ‘허준 오징어게임’, ‘랜덤플레이댄스’ 등 관람객 참여형 프로그램도 마련됐다. 또한 마곡 지역 음식점 92곳이 참여하는 할인행사, 거리 버스킹, 아트마켓, 푸드존 등으로 현장 분위기를 더욱 풍성하게 만든다.

축제 기간 마곡나루역 3~6번 출구 구간 220m는 18일 0시부터 20일 새벽 4시까지 전면 통제된다. 행사장에는 안전요원과 자원봉사자가 상시 배치되며, 다회용기 사용 등 친환경 운영이 병행된다.

진교훈 강서구청장은 “허준축제는 전통의학과 현대기술이 만나는 강서의 대표 축제이자 구민이 함께 참여하는 건강한 문화의 장”이라며, “허준의 정신을 되새기며 모두가 치유와 행복을 느끼는 시간이 되시길 바란다”고 말했다.





