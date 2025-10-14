경기도, 사이버 외교사절단 '반크'와 AI 대사 양성 등 협력

경기도가 사이버 외교사절단 '반크'와 협력을 추진한다.

경기도는 13일 경기도청에서 사이버 외교사절단 반크(VANK. Voluntary Agency Network of Korea)와 '생성형 AI 속 경기도 자료 오류 대응 간담회'를 갖고 생성형 AI가 만들어내는 경기도와 관련된 잘못된 정보를 찾아 바로잡는 '글로벌 AI 대사'를 양성하는 등 새로운 공공협력 방안에 대해 의견을 나눴다고 14일 밝혔다.

이날 간담회에서는 AI 기술이 생성한 경기도 관련 오류 사례로 현 강원도 춘천시 남이섬을 경기도 가평군 남이섬이라고 답변하거나 경기도의 광교청사 이전 연도를 2016년, 2023년 등 제각각으로 안내하는 경우 등이 소개됐다.

김동연 경기도지사가 13일 경기도청에서 박기태 사이버 외교사절단 반크(VANK. Voluntary Agency Network of Korea) 단장과 연구원 등 10명이 참석한 가운데 '생성형 AI 속 경기도 자료 오류 대응 간담회'를 갖고 있다. 경기도 제공

또 기후행동 기후소득이나 버스 환승제도, 청년정책 등 경기도 정책에 대한 서술 오류, 경기도 문화유산의 이미지를 변형하거나 역사적 맥락이 축소되는 사례도 다수 확인돼 시정이 필요한 것으로 나타났다.

반크는 ▲경기도 공식 누리소통망(SNS), 누리집, 앱을 통한 AI 오류 신고 캠페인 전개 ▲AI 오류 신고보상시스템 도입 ▲도내 대학·연구기관의 AI 관련 학과 및 민간기업과 협력 모델 구축 ▲경기도형 AI검증 플랫폼 및 AI 오류 아카이브 구축 등을 제안했다.

특히 생성형 AI 오류를 모니터링하는 '글로벌 AI대사' 양성사업을 제안하며, 청소년·청년 중심의 민간 참여 프로그램 확대도 함께 논의했다.

김동연 경기도지사는 "반크가 도에서 같이 할 수 있는 좋은 제안을 많이 해주었는데 함께 했으면 좋겠다"며 "AI 오류는 경기도청이나 공공기관이 아니라 일반 도민들이 찾으면 인센티브를 주는 방식도 고려해 봤으면 하고, 오늘 회의를 계기로 실·국별로 구체적으로 할 수 있는 것들을 만들어서 협력하도록 해달라"고 말했다.

박기태 반크 단장은 "우리나라 외교관이 2000명밖에 안 된다"며 "경기도가 최초로 경기도민들을 글로벌 AI 대사로 양성해 전 세계에 잘못 퍼진 AI 관련 오류를 발견하고 시정했으면 한다"고 제안했다.





