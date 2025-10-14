고창 고인돌 세계유산 등재 25년…국제학술대회 16일 개최

스톤헨지·인도 거석유적 등 해외 사례 발표

전문가 100여명 참석

국가유산청 국립완주문화유산연구소는 고창군과 함께 16일 전북 고창 웰파크호텔 컨벤션센터에서 '세계유산 고창 고인돌의 가치 재조명과 향후 과제'를 주제로 국제학술대회를 연다.

'고창 고인돌 유적'은 수백 기 이상이 밀집한 세계 최대 규모의 거석 유적지다. 탁자식, 기반식, 개석식 등 다양한 구조를 보여 2000년 화순·강화 고인돌 유적과 함께 유네스코 세계유산으로 등재됐다.

학술대회는 기조 강연과 주제발표, 종합토론으로 구성된다. 이영문 동북아지석묘연구소장이 '고창 고인돌 유적의 세계유산적 의의와 가치'를 주제로 기조 강연한다. 주제발표에서는 '조사연구 성과와 향후 과제(국립완주문화유산연구소)', '보존관리 현황과 활용방안(전북연구원)', '영국 스톤헨지 사례(잉글리시 헤리티지)', '인도 우산돌 유적(인도 고고학연구소)', '사부섬 고인돌(인도네시아 가자마다대)', '일본 오유환상열석 사례(영국 세인즈버리 일본문화예술연구소)' 등이 다뤄진다. 이어지는 종합토론에는 조진선 전남대 교수 등 국내 거석문화 전문가들이 참여한다.

행사는 QR코드 사전 접수 또는 현장 등록으로 참여할 수 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



