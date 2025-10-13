김동근 시장 "열린 공간서 시민이 주인인 '열린 의정부' 만들겠다"

의정부시, 제54회 시민의 날 기념식 성료

시민이 주인공! 의정부의 자부심으로 빛나다

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 11일 시청 내 모두의 운동장에서 800여 명의 시민이 참여한 가운데 '제54회 의정부시민의 날 기념식'을 성황리에 개최했다.

김동근 의정부시장이 지난 11일 '제54회 의정부시민의 날 기념식'에서 참여자들과 특별 퍼포먼스를 선보이고 있다. 의정부시 제공

이번 행사는 '시민이 주인공! 빛나는 시상식과 가을 피크닉'을 주제로 마련했다. 당초 야외 잔디광장에서 진행될 예정이었으나 비 예보로 시민의 안전과 편의를 고려해 실내로 긴급 변경됐다. 장소는 바뀌었지만 시민이 직접 참여하고 주인공이 되는 프로그램 구성은 그대로 유지돼, 시민이 함께 어울리는 화합의 장이 펼쳐졌다.

기념식은 의정부시 태권도시범단의 역동적인 공연으로 문을 열었다. 이어 의정부 출신 유튜버 '복원왕'이 제작한 '의정부의 역사와 변화' 영상 상영, 의정부시립합창단의 무대가 이어지며 시민의 날의 의미를 더욱 풍성하게 했다.

특히 의정부시에 거주하는 3대 가족과 권안나 의정부시의회 부의장이 함께 낭독한 '시민헌장'은 세대를 아우르는 시민 화합의 상징적인 장면으로 큰 박수를 받았다.

이어진 '시민과 함께하는 특별 퍼포먼스'에서는 김동근 시장을 비롯한 내빈들이 '우리가 더 사랑하게 될 의정부, 여러분이 주인공'이라는 문구가 적힌 피켓을 들고, 시민들과 함께 무대에 올라 하나 된 모습을 연출했다. 이 장면은 대형 화면을 통해 실시간으로 중계되며 현장을 감동으로 물들였다.

올해 시상식은 '빛나는 시상식'이라는 이름으로 진행돼 의정부 발전에 기여한 시민들에게 감사와 존경을 전하고, 모든 시민이 자긍심을 느낄 수 있는 뜻깊은 자리가 됐다.

축하무대는 전원이 의정부시민으로 구성된 아티스트들이 꾸며 시민이 진정한 주인공임을 보여줬다. 의정부시 홍보대사이자 세계적인 비보이팀 퓨전엠씨, 지역 아카펠라 그룹 제니스, 의정부시민이자 뮤지컬 배우인 신명근 씨가 열정적인 공연을 선보이며 시민의 날 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

김동근 시장이 10월 11일 '제54회 의정부시민의 날 기념식'에서 인사말을 하고 있다. 의정부시 제공

행사장 곳곳에서는 ▲시민 참여형 플리마켓과 체험존 ▲다양한 먹거리 부스 ▲'의퀴즈 온더 블록' 등 참여 프로그램이 운영돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 시민 축제의 장으로 완성됐다.

김동근 시장은 "1963년 시로 승격되고 1971년 제정된 의정부 시민의 날은 우리 의정부의 자긍심을 함께 기념하는 뜻깊은 날이다. 각자의 자리에서 헌신해 오신 시민 여러분께 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "비로 인해 야외에서 함께하지 못했지만, 시청의 열린 공간인 '모두의 운동장'과 '시민갤러리'를 시민과 함께 활용하며 언제 어디서나 시민이 주인인 '열린 의정부'의 의미를 담아냈다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



