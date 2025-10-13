우리카드, '위비트래블 J 체크카드' 출시…"日 최대 50% 할인"

3대 편의점, 스타벅스, 맥도날드 50%

전 가맹점 10% 캐시백 혜택 제공

우리카드는 일본 여행, 쇼핑 특화 신상품 '위비트래블 J(제이) 체크카드'를 출시했다고 13일 밝혔다.

일본 3대 편의점(세븐일레븐·패밀리마트·로손), 스타벅스, 맥도날드에서 50%를 캐시백해준다. 일본 내 모든 가맹점에서도 결제 금액의 10%를 환급해준다.

기존 위비트래블 체크 혜택도 받을 수 있다. 전월 실적 및 한도 제한 없이 해외 결제 시 서비스 수수료 건당 0.5달러와 국제브랜드 수수료 1%를 깎아준다.

간편결제(우리WON페이·네이버페이), 쇼핑(쿠팡·무신사·올리브영 등), 스타벅스 사이렌오더, 배달(배달의민족·쿠팡이츠·컬리) 등 이용 금액의 5%를 돌려준다.

디자인은 우리금융그룹 대표 캐릭터인 위비프렌즈를 활용해 2종으로 구성했다. 위비와 일본 내 대표 관광명소를 활용해 귀엽고 감성적인 비주얼을 연출했다.

우리카드는 우리은행과 함께 상품 출시 기념 '우리금융 다함께 페스타' 이벤트도 진행한다.

위비트래블 외화예금과 위비트래블 J 체크카드 모두 신규 가입한 고객을 대상으로 추첨을 통해 여행지원금 500만원, 맥북 프로14, 아이폰 17, 다이슨 에어랩을 증정한다.

1000엔을 입금(환전)하는 선착순 2000명을 대상으로 1000엔을 추가 환전해준다. 카드 발급 후 국내에서 1만원 이상 결제한 고객 선착순 1만명에겐 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 준다.

우리카드 관계자는 "일본 여행 필수 혜택을 담아 만족도를 높이는 상품을 준비했다"며 "우리금융 다함께 페스타에도 참여해 풍성한 경품을 챙기길 바란다"고 말했다.

카드 연회비는 없다. 외화예금 개설 및 카드 혜택, 발급에 대한 자세한 사항은 우리WON뱅킹 애플리케이션에서 확인하면 된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



