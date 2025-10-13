곡성 청년농업인, 스마트팜서 딸기 '설향' 첫 정식

'월 1만원 임대형' 6명 최종 선정

"미래농업 이끌 청년 창업농 육성"

전남 곡성군(군수 조상래)은 군이 직접 조성한 임대형 스마트팜에 처음으로 입주한 청년 농업인들이 딸기 '설향' 품종을 정식하며 본격적인 영농에 들어갔다고 13일 밝혔다.

이번에 참여한 청년 농업인 6명은 지난 2월 공개모집과 3월 서류·면접 심사를 거쳐 최종 선정됐으며, 딸기 정식 시기에 맞춰 지난달부터 월 임대료 1만원으로 3년간의 임대 계약을 체결하고 입주했다.

임대형 스마트팜은 청년의 농업 진입장벽을 낮추고 안정적인 창농 기반을 마련하기 위한 사업으로, 총사업비 39억원을 투입해 입면 송전리 일원에 조성됐다. 이는 전남영농 스마트단지 조성 사업(30억원, 4동)과 청년농업인 임대형 스마트팜 조성 사업(9억원, 2동)을 연계해 완성됐다.

시설 내에는 정보통신기술(ICT) 기반 자동제어 양액재배 시스템이 적용된 스마트 비닐온실 6동(동당 1,300㎡ 규모), 공동창고 1개소가 들어서 있다. 군은 청년 농업인이 임대 기간에 스마트팜 운영에 필요한 실질적인 농업 경험을 쌓고, 안정적인 소득을 창출할 수 있도록 현장교육, 전문가 멘토링, 병해충 관리 등 다양한 지원 프로그램을 운영할 계획이다.

군 관계자는 "앞으로 딸기의 안정적 생육과 수확을 위해 초기 생육 관리와 병해충 방제에 대한 현장교육을 추진할 계획이다"며 "청년 농업인들이 기술과 열정을 바탕으로 미래 농업을 선도할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





