완도 '가을 섬 여행' 24일 개막…자연·치유·축제 한자리에

26일까지 해변공원·해양치유센터 일원

김희재·린·황치열 공연…전복요리 시식

'마술·버블쇼' 키자니아 체험존 운영도

전남 완도군이 오는 24~26일 완도 해변공원과 해양치유센터 일원에서 '2025 청정 완도 가을 섬 여행' 행사를 개최한다.

'완도왔섬 치유됐섬'을 주제로 열리는 이번 행사는 청정 자연환경과 해양치유 등 완도만의 특색 있는 자원을 활용한 다채로운 프로그램으로 구성된다.

전남 완도군이 해변공원과 해양치유센터 일원에서 '2025 청정 완도 가을 섬 여행' 행사를 개최한다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

첫날 오후 5시 개막 축하공연에는 가수 김희재, 린, 황치열, 서주경이 출연해 축제 분위기를 돋운다. 앞서 관내 어린이집과 중·고등학생들의 밴드·댄스 공연도 예정돼 있다.

행사장에서는 전복 버터구이 등 완도 특산물 시식과 판매가 진행되며, '2026 Pre 완도국제해조류박람회'와 해양치유 홍보관도 운영된다. 떡·달고나 만들기, 접시돌리기 등 전통놀이 체험도 제공된다.

어린이와 가족 방문객을 위한 키자니아 체험 부스도 운영된다. 뷰티 살롱, CSI 과학수사대, 치과 체험 외에도 마술과 버블쇼, 퍼스널 컬러 진단, 완도호랑가시나무 동화 속 체험 등이 준비됐다. 섬 연계 프로그램으로는 청산면 은하수 투어, 신흥 해변 맨발 걷기, 생일면 멍 때리기 체험 등이 마련된다.

행사 첫날부터 내달 16일까지 완도 해변공원과 해양치유센터, 완도타워 일원에 국화 4만 본을 전시해 가을 정취를 한껏 느낄 수 있도록 할 계획이다. 24일부터 다음 달 16일까지는 완도 해변공원, 해양치유센터, 완도타워 일원에 국화 4만 본이 전시돼 가을 정취를 더할 예정이다.

25일에는 완도군해양산업사회적협동조합 주관 '제2회 명사십리 치유길 맨발 걷기 페스티벌'이 열린다. 완도수목원에서는 행사 기간에 '그린 숲 페스티벌'과 '가을 독서 문화 치유 축제'가 펼쳐진다. 완도의 푸른 바다와 숲길, 섬 풍경이 어우러진 명품 트레킹 코스 '남파랑길'도 관광객들에게 색다른 힐링 코스로 주목받고 있다.

신우철 군수는 "완도는 청정 자연과 특색 있는 해양치유 자원을 활용해 몸과 마음을 치유하기에 좋은 곳이다"며 "어디론가 떠나기 좋은 계절, 국내에서 유일한 치유의 섬 완도로 오시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>