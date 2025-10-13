장성군, '묘목 수형 관리 교육'으로 고품질 레몬 생산한다

전남 장성군이 최근 지역 내 레몬 재배 농가에서 전문가 초청 '묘목 수형 관리 교육'을 실시했다. 전남 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 최근 지역 내 레몬 재배 농가에서 전문가 초청 '묘목 수형 관리 교육'을 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 교육은 레몬 나무에 올바른 수형 관리 기술을 적용하기 위해 추진됐다. 수형 관리는 나뭇가지가 자라날 때 햇빛을 잘 받을 수 있도록 가지 방향을 유인하거나, 가지를 잘라내는 작업 등을 말한다.

군은 지난 2022년 전남도 '신소득원예특화단지' 공모와 2023년 전남도농업기술원 '맞춤형 미래전략소득작목 육성 시범' 공모에 잇따라 선정돼 삼서면 일원에 내륙 최대규모 레몬재배단지를 조성했다.

이어 ▲이상기후 대비 내(耐)재해형 시설하우스 설치 ▲스마트팜 시설 도입 ▲에너지절감형 난방시설 구축 ▲친환경 자재 투입 등 체계적인 지원도 펼쳤다. 현재 14농가 3.9ha 규모로 레몬을 재배하고 있다.

김한종 군수는 "장성 레몬이 농업의 새로운 희망으로 부상하고 있다"며 "국내산 레몬 재배의 메카로 자리 잡을 수 있도록 다각도의 지원을 이어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



