본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

신안군, 오는 17일 '제25회 국제꽃장식대회' 개막

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.13 16:28

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19일까지 압해읍 1004섬 분재 정원
13개국 참여…K-플라워 예술 세계화

국제꽃장식대회 포스터.

국제꽃장식대회 포스터.

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군이 K-플라워 예술의 국제 거점으로 도약하기 위한 '제25회 국제꽃장식대회'를 오는 17~19일 3일간 압해읍 1004섬 분재정원에서 개최한다.


2001년 시작해 올해로 25주년을 맞은 이번 대회는 국내외 최고의 꽃 예술가와 전공 학생들이 참가하는 권위 있는 국제행사로, '바다·섬·정원'을 주제로 다채롭고 창의적인 작품이 선보일 예정이다.

지난 9월 진행된 접수 결과, 꽃장식 57건과 바디장식 11건 등 총 68점의 작품이 출품됐으며, 참가자들은 예술적 감각과 기술을 담은 수준 높은 꽃 예술 무대를 펼친다.


이번 대회에서는 세계적인 플로리스트인 방식 명장의 예술 세계와 대회의 역사를 한눈에 볼 수 있는 '방식 마이스터 스토리존'이 운영된다. 관람객들은 이를 통해 꽃 예술의 깊이를 이해하고 일상 속 문화예술로서의 가능성을 체험할 수 있다.


특히 네덜란드·호주 등 13개국 대사 부인을 포함한 해외 15개 팀이 참여해 국제적 위상을 높이며, 식전 행사에서는 한국무용과 꽃 예술이 어우러진 콜라보 공연이 펼쳐진다. 대회는 일반부, 단체부, 청소년부, 바디장식 부문으로 나뉘어 진행되며, 우수 작품에는 다양한 상이 수여된다.

대회 관계자는 13일 "꽃 예술을 매개로 세계인이 소통하고 공감하는 자리가 될 것이다"며 "신안군이 K-플라워 예술의 중심지로 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기