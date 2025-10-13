희망브리지, 울진 산불피해 주민 2000명 초청 페스티벌 개최

지난 9일 울진 왕피천공원에서 열린 ‘트리헌드레드 페스티벌’에 산불 피해 주민과 관광객들이 참여해 공연을 즐기고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 '2022년 경북·강원 산불피해 지역회복지원 공모사업'의 일환으로, 지난 9일 경북 울진군 왕피천공원 전통체험관에서 '트리헌드레드 페스티벌'을 개최했다고 13일 밝혔다.

페스티벌에는 지역주민과 관광객 약 2000명이 참여했다. '뮤직 스테이지'에는 크리스피, 김승주, 극동아시아타이거즈, 지소쿠리클럽이 참여해 다채로운 공연을 선보였으며, '개그 스테이지'에는 KBS 개그맨 송영길, 김영희, 안상태 등이 출연해 유쾌한 웃음을 전했다.

행사에 참여한 한 울진군 주민은 "산불 이후 마음이 무겁고 외출도 줄었는데, 오늘은 오랜만에 마음껏 웃고 즐길 수 있었다"며 "이런 행사가 계속 이어졌으면 좋겠다"고 말했다.

희망브리지 관계자는 "산불 피해 이후에도 지역사회가 스스로 회복할 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 목표"라며 "앞으로도 재난으로 어려움을 겪는 지역의 회복탄력성을 높이는 다양한 지원사업을 이어가겠다"고 밝혔다.

희망브리지는 지난 6월부터 2022년 대형 산불로 피해를 입은 경북·강원 지역의 회복 사업을 추진할 5개 기관을 선정해 총 15억 원 규모의 사업을 전개하고 있다. 각 기관은 내년 6월까지 ▲인공지능(AI) 기반 산불 감시 및 대응 시스템 구축 ▲산불피해 대체작물 가공을 통한 지역경제 회복 ▲피해지역 주민 의료지원 등 맞춤형 회복사업을 추진한다.





