강원도, '정신건강 전시한마당' 개최…정신질환 당사자 예술 작품 123점 전시

이종구기자

입력2025.10.13 15:25

13일부터 19일까지 7일간
강릉역 1층 로비서 무료 관람

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원특별자치도광역정신건강복지센터는 13일 오전 11시, 강릉역 1층 로비에서 '제2회 정신건강 전시한마당' 개막식을 열고 전시의 시작을 알렸다.

'제2회 정신건강 전시한마당' 포스터. 강원특별자치도 제공

'제2회 정신건강 전시한마당' 포스터. 강원특별자치도 제공

정신건강 전시한마당은 지난해 춘천에서 처음 개최되어 큰 호응을 얻은 바 있으며, 올해는 강릉에서 열려 더 많은 도민들이 예술 작품을 통해 정신건강의 중요성을 이해하고 공감할 수 있도록 마련되었다. 전시는 13일부터 19일까지 누구나 무료로 관람할 수 있다.


이번 전시에는 도내 시군 정신건강복지센터와 정신재활시설을 이용하는 정신질환 당사자들이 직접 창작한 그림, 캘리그래피, 서예 등 다양한 작품 123점이 전시된다.

작품 속에는 삶의 경험과 감정, 그리고 자신을 치유하려는 마음이 담겨 있어 관람객들에게 따뜻한 울림을 전한다.


박명옥 강원특별자치도 보건식품안전과장은 "정신질환 당사자분들이 표현한 이야기는 단순한 작품을 넘어 치유와 희망의 메시지"라며 "이번 전시가 서로의 마음을 이해하고 공감할 수 있는 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

