"비자 장벽 넘는 美진출 전략은"…벤처기업協, 세미나 개최

실질적인 미국 진출 전략 공유

벤처기업협회는 13일 서울 구로구 협회 본사에서 미국 진출을 준비하는 벤처·스타트업 및 기술인을 대상으로 '미국 진출 로드맵 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 최근 강화되고 있는 미국 비자 규제와 정책 불확실성에 대응해 국내 벤처기업들에 실질적인 진출 전략과 현지 네트워크 구축 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

13일 서울 구로구 벤처기업협회에서 미국 진출을 준비하는 벤처·스타트업 및 기술인을 대상으로 '미국 진출 로드맵 세미나'가 진행되고 있다. 벤처기업협회 AD 원본보기 아이콘

임국희 LK Law Group PLLC 대표변호사는 '벤처기업·전문기술인을 위한 미국 진출 로드맵'을 주제로, 기업별 맞춤형 비자 전략·법인 설립 절차·현지 창업 성공 사례를 소개했다. 이승화 Sanju LLC 대표는 미국 내 기술 전문가 네트워크를 구축하는 방법과 핵심 인재 확보 및 관리 전략 등 실무적인 조언을 전했다.

이후 질의응답에서는 ▲미국 진출 시기와 고려사항 ▲현지 법인 설립 및 네트워크 구축 노하우 ▲초기 사용자 확보 전략 등 현장 중심의 정보에 대한 교류가 이어졌다.

협회 관계자는 "앞으로도 협회는 벤처·스타트업의 글로벌 스케일업을 위한 실질적 지원 프로그램을 지속해서 추진하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>