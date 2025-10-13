본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

안성 남사당 바우덕이 축제 60만명 방문 속 성료

정두환기자

입력2025.10.13 14:59

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안성문화장페스타·동아시나 전통연희 등 호응
지역 농·특산물 25억 매출로 지역경제에 단비

경기도 안성시는 지난 9일부터 12일까지 나흘간 열린 '2025 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제'가 성황리에 막을 내렸다고 13일 밝혔다.


안성맞춤랜드와 안성천 일대에서 열린 올해 축제에는 60만3000명이 방문해 지난해보다 6.2% 늘었다고 시는 설명했다. 축제 기간 농·특산물 장터의 매출 역시 지난해보다 11% 증가한 25억원을 기록했다고 시는 덧붙였다.

안성맞춤랜드에서 열린 '2025 안성맞춤 남사당 바우덕이' 축제 현장 전경. 9~12일 나흘간 열린 올해 축제에는 60만여 명이 방문했다. 안성시 제공

안성맞춤랜드에서 열린 '2025 안성맞춤 남사당 바우덕이' 축제 현장 전경. 9~12일 나흘간 열린 올해 축제에는 60만여 명이 방문했다. 안성시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 올해 축제장 전면부에는 전통 공연과 문화 체험 공간을, 후면부에는 농·특산물 장터와 먹거리 마당 등 주요 부스를 재배치해 방문객의 동선을 개선하고 편의성을 높였다.

특히 다양한 체험이 가능한 '바우덕이 테마파크'와 공예품을 직접 만들어 보는 '안성문화장 페스타', 중국·일본 전통예술단이 선보인 '동아시아 전통연희', '동아시아 빛 축제' 등 다양한 콘텐츠를 선보였다.


축제 기간에는 ▲안성시민예술무대 ▲THE NEXT 바우덕이 ▲청소년 어울림마당 ▲주민자치 우수동아리 경연대회 ▲100인 색소폰 공연 등 시민들이 직접 꾸민 무대들도 마련됐다.


김보라 안성시장은 "이번 축제는 시민과 관광객이 화합하며 안성의 전통과 문화가 다시금 빛난 뜻깊은 시간이 됐다"며 "남사당놀이를 중심으로 한 안성의 전통이 시대를 넘어 세계 속으로 이어지고 시민이 주인공이 되는 축제로 더욱 발전시켜 나라겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기