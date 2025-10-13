안성 남사당 바우덕이 축제 60만명 방문 속 성료

안성문화장페스타·동아시나 전통연희 등 호응

지역 농·특산물 25억 매출로 지역경제에 단비

경기도 안성시는 지난 9일부터 12일까지 나흘간 열린 '2025 안성맞춤 남사당 바우덕이 축제'가 성황리에 막을 내렸다고 13일 밝혔다.

안성맞춤랜드와 안성천 일대에서 열린 올해 축제에는 60만3000명이 방문해 지난해보다 6.2% 늘었다고 시는 설명했다. 축제 기간 농·특산물 장터의 매출 역시 지난해보다 11% 증가한 25억원을 기록했다고 시는 덧붙였다.

안성맞춤랜드에서 열린 '2025 안성맞춤 남사당 바우덕이' 축제 현장 전경. 9~12일 나흘간 열린 올해 축제에는 60만여 명이 방문했다. 안성시 제공

시는 올해 축제장 전면부에는 전통 공연과 문화 체험 공간을, 후면부에는 농·특산물 장터와 먹거리 마당 등 주요 부스를 재배치해 방문객의 동선을 개선하고 편의성을 높였다.

특히 다양한 체험이 가능한 '바우덕이 테마파크'와 공예품을 직접 만들어 보는 '안성문화장 페스타', 중국·일본 전통예술단이 선보인 '동아시아 전통연희', '동아시아 빛 축제' 등 다양한 콘텐츠를 선보였다.

축제 기간에는 ▲안성시민예술무대 ▲THE NEXT 바우덕이 ▲청소년 어울림마당 ▲주민자치 우수동아리 경연대회 ▲100인 색소폰 공연 등 시민들이 직접 꾸민 무대들도 마련됐다.

김보라 안성시장은 "이번 축제는 시민과 관광객이 화합하며 안성의 전통과 문화가 다시금 빛난 뜻깊은 시간이 됐다"며 "남사당놀이를 중심으로 한 안성의 전통이 시대를 넘어 세계 속으로 이어지고 시민이 주인공이 되는 축제로 더욱 발전시켜 나라겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



