‘상봉 센트럴 아이파크’ 오피스텔로 서울 입성 노려볼까

- 서울 오피스텔 시장 ‘전성시대’ 도래… 통계가 증명하는 ‘지금 잡아야 할’ 기회

- 우수한 입지, 상품성 갖춘 ‘상봉 센트럴 아이파크’ 당첨자라면 계약 선점 나서야

매매가격, 임대수익률 상승이 이어지며 서울 부동산 시장에서 '오피스텔 전성시대'가 열렸다.

높아진 청약 가점과 매매가격의 진입장벽을 피해 서울 입성을 염두에 둔 이들이라면 실거주와 투자 가치가 다분한 오피스텔로 눈을 돌려보는 게 좋겠다는 전문가들의 평가가 잇따르고 있다.

KB부동산의 9월 KB오피스텔 통계에 따르면, 서울 오피스텔 매매가는 지난 8월 대비 0.13% 상승한 것으로 나타났다. 매매가 상승세는 지난 2월(0.06%)부터 이달까지 8개월 연속이다. 임대수익률은 4.82%로, 2018년 3월(4.82%) 이후 최고치를 보였다. 서울 내에서 권역별로 살펴보면 9월 기준 동북권이 5.33%로 가장 높았으며 서북권(5.19%), 서남권(4.82%), 동남권(4.6%), 도심권(4.16%) 순으로 집계됐다.

특히 동북권의 경우 KB부동산이 관련 통계를 집계하기 시작한 2011년 1월 이후 서울 권역에서 가장 높은 오피스텔 임대수익률을 보여주고 있어, 실거주와 임대라는 두 마리 토끼를 잡기 원하는 이들에겐 동북권에 있는 오피스텔이 적절하다는 평가다.

부동산 업계 관계자는 "최근 서울 아파트 시장의 높은 진입장벽과 규제 강화로 인해 실수요는 물론 투자 수요까지 주거형 오피스텔로 활발히 유입되며 시장을 견인하고 있다"면서 "특히 서울 동북권은 KB통계에서도 보이듯 임대수익률이 안정적인 흐름을 보이는 만큼, 지금이 아파트의 대안이자 매력적인 투자처로서 오피스텔의 가치를 재평가할 시점"이라고 평가했다.

■ '상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔 당첨자, 정당 계약 놓치지 말아야

'상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔의 당첨자가 오늘(13일) 발표되는 가운데, 당첨자로 선정된 이들이라면 다가오는 정당 계약을 놓치지 말아야 할 것으로 보인다. 앞서 전 타입 청약 마감을 기록한 이 단지는, 최근 서울 오피스텔 시장의 8개월 연속 매매가 상승세와 임대수익률이 더해져 높은 미래 가치가 기대되기 때문이다.

특히 지방 일부 지역의 전용 84㎡ 오피스텔이 10억 원 안팎으로 분양되는 가운데, 서울의 핵심 입지에 위치한 '상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔은 8억원 안팎의 합리적인 분양가로 책정되어 탁월한 가격 경쟁력까지 갖췄다는 점에 주목해야 한다. 이는 높은 상품성과 입지 경쟁력에 더해 가격적인 메리트까지 갖추고 있어, 당첨자라면 반드시 정당 계약에 참여해야 할 중요한 근거다.

■ '상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔, 실거주 및 투자에 최적화된 상품성 갖춰

'상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔은 전용면적 84㎡ 단일 구성으로, 아파트 수준의 설계가 적용된 주거형 오피스텔이다. 지하 7층~지상 28층 규모로서 채광과 일조권, 통풍 등을 고려한 판상형, 타워형 구조 설계는 물론, 팬트리, 드레스룸 등 수납 특화 공간을 갖췄다. 아파트 수준의 설계가 적용되고, 전실 시스템 에어컨 등 다양한 품목이 무상으로 제공돼 상품성도 우수하다.

나홀로 오피스텔이나 좁은 면적의 오피스텔에서 느끼기 어려운 주거 쾌적성을 제공하며, 아파트와 함께 공급되는 주거복합단지로 들어서는 만큼, 다양한 커뮤니티 시설을 통해 주거 생활과 문화, 여가 등을 한 번에 해결할 수 있다.

이 단지는 상봉역과 망우역을 통해 7호선, 경의중앙선, 경춘선, KTX, GTX-B노선(예정)까지 총 5개 노선을 걸어서 이용할 수 있는 입지로 우수한 교통 편의성을 자랑한다. 7호선으로 강남권, 경의중앙선으로 용산 및 홍대 등 주요 도심 접근이 용이하며, GTX-B노선(예정) 개통 시에는 서울역, 용산, 여의도를 넘어 송도국제도시까지 더욱 빠르게 연결된다.

또한 단지 인근에 코스트코, 홈플러스 등 대형 쇼핑시설과 엔터식스, CGV 등 문화 시설을 걸어서 이용할 수 있어 멀리 나가지 않고도 '원스톱 라이프'를 경험할 수 있다. 풍부한 관공서, 의료 시설 접근성도 우수하며, 중랑천, 봉화산 등 쾌적한 자연환경까지 갖춰 높은 실거주 만족도를 제공한다.

'상봉 센트럴 아이파크' 오피스텔은 계약금(5%) 1차 1,000만원 정액제와 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 또한, 계약금(5%) 완납 시 분양권 전매가 가능하며, 오피스텔을 보유해도 향후 아파트 청약 시 무주택자 자격을 유지할 수 있다.

정당 계약은 10월 16일(목)부터 17일(금)까지 2일간 진행되며, 당첨자는 기간 내 견본주택을 방문해 구비서류 제출 및 계약금을 납부하면 된다.

견본주택은 서울 중랑구 중화동 일원(동일로지하차도사거리)에 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>