신용미수대환, 최대 4배 투자금으로 연 4%대 금리로! NXT 이용자도 가능

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

고려아연 고려아연 010130 | 코스피 증권정보 현재가 1,390,000 전일대비 237,000 등락률 +20.56% 거래량 176,601 전일가 1,153,000 2025.10.14 13:23 기준 관련기사 [특징주] 中희토류 통제에 반사수혜…고려아연 11% 급등최윤범 고려아연 회장, 온산제련소 방문…게르마늄 공장 준비상황 점검영풍 "최윤범 적대적 M&A 주장은 허구…판례로 드러나" 전 종목 시세 보기 close , 온코닉테라퓨틱스 온코닉테라퓨틱스 476060 | 코스닥 증권정보 현재가 19,960 전일대비 1,790 등락률 -8.23% 거래량 1,643,141 전일가 21,750 2025.10.14 13:23 기준 관련기사 [특징주]온코닉테라퓨틱스, 췌장암 신약 기대감·무상증자 권리락에 '上'온코닉테라퓨틱스, 췌장암 신약 후보 '네수파립' 임상2상 진입 허가미국發 금리인하 훈풍…증시 투자심리 회복 기대 전 종목 시세 보기 close , 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,900 전일대비 1,300 등락률 +2.67% 거래량 1,001,213 전일가 48,600 2025.10.14 13:23 기준 관련기사 코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세에코프로비엠, 유럽 판매 법인 설립 추진…고객 다변화 추진코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 197,600 전일대비 5,900 등락률 -2.90% 거래량 393,699 전일가 203,500 2025.10.14 13:23 기준 관련기사 반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파[클릭 e종목]"반도체·휴머노이드 주목…IT·전기전자 비중확대"연 4%대 금리로 4배 투자금, 신용미수대환 OK! 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close , 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 331,500 전일대비 12,500 등락률 -3.63% 거래량 399,484 전일가 344,000 2025.10.14 13:23 기준 관련기사 사상 최고치 경신했던 코스피 하락 '전환'미·중 우려 완화에 삼전 서프라이즈…코스피, 사상 최고치 '돌파'코스피, 외국인·기관 '팔자'에 3580선 마감…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>