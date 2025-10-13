상한제 적용·입주 앞둔 ‘군산 신역세권 예다음’, 군산 실수요자의 선택지로

부동산 시장 전반에 불확실성이 깊숙이 자리 잡고 있다. 공급은 줄어들고, 대출 규제, 자재비·인건비 상승으로 인한 건축비 부담까지 겹치면서 실수요자들은 '무엇을, 언제, 어떻게 선택해야 할지'에 대한 근본적인 고민에 직면해 있다.

이 같은 상황에서 실거주 목적의 수요자들이 주목하는 곳은 분양가 상한제가 적용된 신규 분양 단지다. 가격 상승 요인이 지속되는 가운데서도 상한제 단지는 일정 수준의 가격 통제가 이뤄지기 때문에 예측 가능성이 높다. 분양가가 고정되어 있어 향후 급격한 가격 변동이나 분양가 재조정 같은 변수 없이 자금 계획을 세울 수 있다는 점이 장점으로 꼽힌다.

입주 시점이 명확하다는 점도 실수요자들의 관심 요인이다. 일부 미분양 단지나 후분양 예정 단지는 실제 입주까지 2~3년 이상이 소요되고, 공사 지연 위험도 남아 있는 경우가 많다. 반면, 입주를 앞둔 분양가 상한제 단지는 공급 일정과 자금 계획을 세우는 데 있어 안정성이 높으며, 향후 매매 전환 수요에도 긍정적으로 작용할 수 있다.

특히 군산처럼 신규 공급이 드물고 기존 주택의 노후화가 빠르게 진행되는 지역에서는 이러한 확정성이 실수요자들의 선택 기준으로 작용하고 있다. 군산은 15년 이상 된 노후 아파트의 비율이 높고, 향후 입주 예정 물량도 제한적이다. 여기에다 전세의 월세화 현상이 빠르게 확산되면서 임대 시장 불안정성이 구조적으로 심화되는 상황이다.

이런 가운데 영무건설이 선보인 '군산 신역세권 예다음'은 실수요자의 대안으로 주목받고 있다. 이 단지는 군산에서 분양가 상한제가 적용되는 마지막 일반분양 단지 중 하나로, 분양가 확정성과 입주를 앞둔 일정을 갖춰 불확실성이 큰 시장에서 상대적인 안정성을 제공한다.

분양 관계자는 "분양가격, 대출규제, 공급 모두 불안정한 상황에서는 실수요자 입장에서 변수가 적고 계획이 명확한 상품이 우선순위가 될 수밖에 없다"며 "군산 신역세권 예다음은 분양가 상한제에 따른 가격 안정성과 입주 시점의 확정성을 동시에 갖춘 단지로, 실수요자들에게 전략적 선택지가 될 것"이라고 말했다.





