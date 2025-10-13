본문 바로가기
넷플릭스 '그랜드 갤럭시 호텔' 제작…이도현·신시아 출연

이종길기자

입력2025.10.13 09:44

홍자매 작가·오충환 감독 '호텔 델루나' 제작진 재회

넷플릭스 '그랜드 갤럭시 호텔' 제작…이도현·신시아 출연
넷플릭스는 새 시리즈 '그랜드 갤럭시 호텔' 제작을 확정하고 이도현, 신시아, 이수혁, 이수현을 캐스팅했다고 13일 밝혔다.


영혼들을 위로하는 호텔에서 새 사장과 귀신을 무서워하지 않는 인간 지배인이 만나면서 벌어지는 이야기다. 사장의 실종을 시작으로 귀신들의 사연과 이승·저승을 오가는 사건이 펼쳐진다.

드라마 '주군의 태양', '환혼'의 홍자매 작가가 각본을 쓰고, '멜로무비', '무인도의 디바'의 오충환 감독이 연출한다. '호텔 델루나' 이후 다시 만난 두 사람의 호흡이 주목된다.


이도현은 실종된 사장을 대신해 부임한 새 사장 은하를 연기한다. 신시아는 직원 중 유일한 인간인 지배인 상순을 그린다. 이수혁은 악귀의 잔재를 청소하는 사신 백기로, 이수현은 미스터리한 여인 석산으로 각각 분한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
