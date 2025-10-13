본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]농심, '생생납작떡볶이면' 출시

구은모기자

입력2025.10.13 09:23

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17년 만에 선보이는 '생생' 브랜드 신제품

농심 이 '생생납작떡볶이면'을 출시한다고 13일 밝혔다.


[오늘의신상]농심, '생생납작떡볶이면' 출시
AD
원본보기 아이콘

생생납작떡볶이면은 2008년 출시한 생생야끼우동 화끈한맛 이후 17년 만에 선보이는 '생생' 브랜드 신제품으로, 농심의 생면 제조 기술을 활용해 분식점 떡볶이를 면으로 구현한 것이 특징이다.

생생납작떡볶이면은 생면을 납작한 모양으로 만들어 더욱 쫄깃하고 볼륨감 있는 식감을 구현했다. 소스는 고추장과 멸치, 어묵 육수로 만들고, 토핑으로 파슬리와 볶음 흑깨를 더해 분식점 떡볶이 특유의 깊은 감칠맛을 살렸다.


농심 관계자는 "생생납작떡볶이면은 쫄깃한 생면과 깊은 맛이 특징인 생생 브랜드의 정통성을 이어갈 제품"이라며 "전 세계에서 사랑받는 K푸드 떡볶이의 맛을 집에서도 간편하게 즐겨 보길 바란다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래 '제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'美통상 압박' 피할래유럽서 새 판 짜는 'K푸드'

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

궁궐 방문객 4년 새 6.5배 늘었지만…관리 인력은 '제자리'

ATM서 환전하고 QR 찍어 물건 사고…北서도 스마트폰은 다 되네

'한끼 1만원 시대' 점심 굶는 직장인 속출… 5000원 뷔페 선보인 日 기업

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

美정부, 셧다운에 CDC 700명 해고 통보했다 '취소'

새로운 이슈 보기