SKT, 자급제 전용 요금제 '에어' 출시…"가입만 해도 1만 포인트"

6개월간 매월 최대 3만2000포인트 지급 이벤트

에어는 SKT가 자급제 휴대폰 이용 고객을 겨냥해 내놓은 새로운 디지털 통신 브랜드로, 주요 고객층인 2030 세대의 수요를 분석해 단순한 요금제와 실용적 혜택을 중심으로 설계됐다.

SK텔레콤은 자급제 전용 디지털 통신 서비스인 '에어(air)'를 13일 출시한다고 밝혔다. SK텔레콤 제공 AD 원본보기 아이콘

SKT는 신규 회선 가입 고객 대상으로 6개월 동안 매달 1만9000포인트부터 3만2000포인트를 지급하는 보너스팩 이벤트 등 프로모션을 진행한다. 보너스팩 이벤트는 이달 13일부터 별도 공지 시까지 에어 앱에서 신규 가입 및 번호이동으로 회선을 개통하는 모든 고객을 대상으로 진행된다.

가입 요금제에 따라 ▲7GB 요금제(월 1만9000 포인트) ▲15GB 요금제(월 2만 포인트) ▲30GB 요금제(월 2만3000 포인트) ▲71GB 요금제 (월 3만 포인트) ▲100GB & 무제한 요금제 (월 3만2000 포인트)가 6개월 동안 매월 지급된다.

적립된 포인트는 월 5000원까지 요금 납부에 적용해 요금 할인 효과를 볼 수 있다. 에어 앱의 포인트샵에는 백화점, 편의점, 올리브영을 포함해 쇼핑, 외식 등 업종의 상품 1000여종이 입점해 있다. 포인트 유효기간은 2년이다.

서비스 론칭 프로모션으로 7GB 요금제를 가입한 고객은 가입 시점으로부터 12개월 동안 기본 제공 데이터 소진 후 추가 과금 없이 최대 1Mbps 속도로 데이터를 이용할 수 있다. 혜택 이용 기간이 지나면 최대 400kbps의 데이터 속도제한(QoS)이 적용된다. 해당 프로모션은 올해 12월31일까지 가입한 고객을 대상으로 제공된다.

에어는 이심(eSIM)으로 개통 시 즉시 개통할 수 있다. 실물 유심(USIM) 개통은 고객 상황에 맞춰 당일 퀵 배송, 당일 택배, 일반 택배 등 3가지 유심 배송 옵션 중 선택할 수 있다. 출시 기념으로 이심과 유심 발급비용과 유심은 배송 비용까지 1회 무료로 제공된다.

SK텔레콤의 자급제 전용 서비스 에어(air)의 요금제 구성. SK텔레콤 제공 원본보기 아이콘

SKT는 론칭 기념으로 회선 가입 없이 에어 앱 회원 가입만으로도 포인트를 지급하는 이벤트를 진행된다. 에어 앱에 회원으로 가입하는 고객 모두에게 1만 포인트를 가입 즉시 지급하며, 친구 초대 이벤트를 통해 총 200팀(400명)을 추첨해 한 팀당 네이버페이 포인트 10만원을 지급한다. 친구 초대 이벤트는 이달 31일까지 진행된다.

만보기 이벤트도 진행된다. 에어 회선 가입자는 앱에서 만보기 기능을 켜고 한 달에 누적 1000보만 걸어도 1000포인트를 지급하며, 매달 연속 참여 시 지급 포인트가 1000포인트씩 늘어나 4개월 연속 참여 시 누적 총 1만 포인트를 받을 수 있다.

이승하 SKT 에어(air) 서비스본부장은 "에어는 디지털의 간편함, 쉬운 요금제와 빠른 서비스 등을 제공하는 통신 플랫폼으로 다양한 출시 프로모션을 통해 고객들이 부담 없이 이용할 수 있도록 했다"면서 "앞으로도 차별화된 고객 혜택과 혁신적인 통신 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



