광명시, 24시간 돌봄 '언제나 어린이집' 운영 개시

주말·공휴일에도 24시간 운영…6개월~7세 영유아 대상

朴시장 "돌봄 공백 해소해 아이·부모 행복한 도시 만들것"

경기도 광명시가 돌봄 공백 해소를 위해 24시간 운영하는 어린이집을 운영한다.

광명시는 관내 최초로 13일부터 시립더헤리티지어린이집 내에 평일은 물론 주말과 공휴일에도 24시간 아이를 맡길 수 있는 '언제나 어린이집'을 운영한다고 밝혔다.

광명시가 시립더헤리티지 어린이집 내에 마련한 '언제나 어린이집'. 평일은 물론 주말과 공휴일에도 24시간 운영된다. 광명시 제공

'언제나 어린이집'은 부모가 평일, 주말, 공휴일 등 긴급하거나 일시적으로 돌봄이 필요할 때, 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 마련된 24시간 돌봄 시설이다.

이 시설은 지난달 개원한 시립더헤리티지어린이집 내에 26.5㎡ 규모로 마련됐다. 정원은 5명이며, 교사 3명이 3교대로 근무하며 24시간 돌봄서비스를 제공한다.

이용 대상은 경기도에 거주하는 6개월 이상~7세 이하 취학 전 영유아다. 이용료는 시간당 3000원이다. 입소 가능 시간은 평일 오전 7시 30분~오후 10시, 토·일요일과 공휴일은 오전 9시~오후 7시 30분이다. 단 신정, 설날, 추석, 부처님오신날, 성탄절은 운영하지 않는다.

서비스 이용 5일 전부터 예약할 수 있으며, 예약 시 최대 5일까지 연속 신청할 수 있다. 당일 예약은 오후 3시까지 가능하며, 야간·새벽 보육(오후 10시~다음 날 오전 7시 30분) 서비스를 이용하려면 전일 오후 6시까지 예약해야 한다.

이용 희망자는 시립더헤리티지어린이집에 전화 또는 방문 예약하면 된다.

박승원 광명시장은 "언제나 어린이집은 맞벌이·한부모 가정 등 돌봄 지원이 필요한 부모들에게 든든한 지원군이 될 것"이라며 "돌봄 공백과 사각지대를 해소해 아이와 부모 모두가 행복한 도시를 만들겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



