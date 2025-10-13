강서구, 생활밀착 AI 서비스 전면 추진…내달 비전 선포

문서작성·실종자 고속검색·자율주행 로봇 등

서울 강서구(구청장 진교훈)가 ‘AI 강서’ 특화도시 실현을 위한 22개 혁신과제를 최종 확정하고 전방위 추진에 나섰다. 교육·안전·복지·행정·신성장 등 5대 분야에서 인공지능(AI) 기반 생활밀착형 서비스를 확대해 주민 편의와 안전을 강화한다는 계획이다.



구는 지난 3월 ‘AI 행정혁신추진단’을 출범하고 ‘인공지능 기본조례’를 제정, ‘AI 기술정책자문단’을 구성해 제도적 기반을 마련했다. 이를 바탕으로 AI를 활용한 실종자 고속검색, 산불 감시, 자율주행 로봇 배송·수거 서비스 등 다양한 프로젝트를 본격화한다.

서울 강서구는 'AI 강서' 특화도시 실현 추진에 나섰다. AI 특화도시 강서를 표현해 AI로 생성한 이미지. 강서구 제공. AD 원본보기 아이콘

교육·안전·복지 전 분야 AI 적용

교육 분야에서는 주민과 공무원의 AI 활용 역량 강화를 위해 디지털 문해 교육과 실습형 프로그램을 확대한다. 내년 마곡 신청사에는 ‘AI 전문 도서관’을 조성해 24시간 챗봇 안내, 로봇 사서 운영, 미디어월 체험공간 등을 갖춘다. 청소년을 위한 ‘AI 경진대회’와 ‘휴먼케어 로봇 경연대회’도 개최할 예정이다.

안전 분야에서는 AI 기반 실종자 고속검색시스템이 1분 내 폐쇄회로(CC)TV 분석·추적을 지원하고, 지능형 선별관제시스템이 폭력·쓰러짐 등 이상행동을 자동 인식해 빠른 대응을 가능하게 한다. 마을버스에는 AI 영상탐지 카메라를 설치해 도로 포트홀을 실시간 감지하며, 내년에는 봉제산에 AI 산불감시 시스템을 구축한다.

복지·건강 분야에서는 사회적 고립가구에 AI 음성 안부확인 서비스를 운영하고, 사물인터넷(IoT) 센서를 통해 독거노인 생활환경을 상시 모니터링한다. 반려·돌봄 로봇 보급을 확대하고, 데이터 기반 ‘AI 감염병 예측시스템’, AI 영상판독을 활용한 ‘찾아가는 결핵검진’도 추진한다. 의료관광특구 홈페이지에는 다국어 AI 챗봇이 도입된다.

AI 행정·지역산업 융합 가속

행정 부문에서는 전 직원 대상 AI 활용 교육을 정례화하고, 생성형 AI 문서작성 지원 플랫폼을 도입해 업무 효율성을 높였다. 신청사에는 ‘AI Zone’을 설치해 주민이 직접 AI 민원 서비스를 체험하도록 하며, 24시간 대화형 AI 챗봇 민원응답 시스템을 제공한다.

신성장 분야에서는 소상공인 대상 AI 상권분석 서비스와 마케팅 교육을 지원한다. 오는 17일부터 관내 공원과 상권을 중심으로 자율주행 로봇을 활용한 재활용품 수거·배달 시범사업도 시작한다.

구는 다음 달 4일 서울창업허브M+에서 ‘AI 강서 특화도시 비전 선포식’을 열고 교육·안전·건강 분야 AI 적용 방향을 공유하며, 경찰·소방·교육기관·기업과 업무협약을 맺어 민관 협력망을 공식화한다.

진교훈 강서구청장은 “AI 행정혁신으로 주민이 체감하는 서비스 혁신과 행정 효율화를 동시에 실현하겠다”며 “강서구가 대한민국을 대표하는 AI 특화도시로 우뚝 설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



