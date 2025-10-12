연천 '첫머리거리' 관광거점 새단장…축제 등 풍성한 행사

경기관광공사가 연천군 전곡읍 '첫머리거리'를 군인과 군민이 함께하는 특별한 관광거점으로 새롭게 재단장했다.

경기관광공사는 첫머리거리 새 단장을 기념해 오는 18일 '두군두군 첫머리거리 축제'를 개최한다.

이날 축제에는 군인과 군민 등 300여명이 참여해 ▲밀리터리 퍼레이드 ▲첫머리 3종 체육대회 ▲군인·군민 노래·댄스 경연 ▲'군인 아빠 자랑'·'애인 자랑' 무대 등 다채로운 프로그램을 선보인다. 또 전투식량 만들기, 군번줄 제작, 페이스페인팅, 샌드아트 등 체험부스와 야장 운영으로 방문객들에게 색다른 즐거움도 선사할 예정이다.

경기관광공사는 축제가 끝난 뒤에도 다양한 상설 프로그램을 운영한다.

경기관광공사의 연천 첫머리거리 축제 포스터 AD 원본보기 아이콘

오는 25일부터 주말마다 군복 코스프레 참여자와 군인 가족, 면회객에게 상점별 할인과 리워드를 제공해 주는 '군인 리스펙트 프로그램'을 진행한다. 이를 통해 군인과 지역사회가 자연스럽게 어울리고 상권을 함께 활성화할 수 있는 기반을 만들어 갈 계획이다.

또 11월 1일부터 15일까지는 '첫머리거리' 매장을 이용하는 고객을 대상으로 군번줄 만들기 체험과 경품 이벤트도 마련한다.

경기관광공사 관계자는 "연천 첫머리거리가 단순한 생활골목을 넘어 군부대와 지역사회가 함께 어우러지는 관광거점으로 자리잡게 될 것을 기대한다"며 "많은 분들이 방문해 지역의 새로운 변화를 함께 즐겨주시길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>